Afrique: CAN U-25 basket fauteuil - Invaincues, les Léopards dames menacées de disqualification pour une dette de 73 000 $

Malgré un parcours sans faute, les Léopards dames U-25 de basket-ball sur fauteuil roulant risquent une disqualification à domicile lors de la Coupe d'Afrique des Nations.

En cause : le non-paiement des frais de participation, estimés à 73 000 dollars américains.

Un parcours sportif exemplaire

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Sur le terrain, les Congolaises réalisent pourtant une performance remarquable. Avec trois victoires en trois matchs, elles se sont brillamment qualifiées pour les demi-finales de la compétition.

Depuis le début du tournoi, la RDC a dominé ses adversaires :

Victoire contre le Kenya (40-9)

Large succès face au Liberia (81-9)

Triomphe contre l'Afrique du Sud (64-6)

Un parcours qui témoigne du potentiel et de la détermination de cette équipe, en lice pour une place en finale.

Cri d'alarme des joueuses

Mais derrière ces résultats sportifs encourageants se cache une réalité préoccupante. Les joueuses ont lancé un appel pressant, mercredi 18 mars, dénonçant le non-paiement des frais de participation à cette CAN pourtant organisée par la RDC. Après la victoire face à l'Afrique du Sud, la joueuse congolaise Justine Salima a exprimé son inquiétude : « Nous avons gagné tous nos matchs, mais nous avons un grand problème. Aucun frais de participation n'a été payé. Nous sommes délaissées, abandonnées. »

Dans un message poignant, les joueuses ont interpellé les autorités du pays, appelant à une intervention urgente pour sauver leur participation. « Nous faisons l'honneur du pays, mais ce sont les moyens qui nous manquent », a insisté Justine Salima, sollicitant notamment l'appui du Président de la République et de la Première Dame.

Une disqualification aux lourdes conséquences

Si la situation n'est pas rapidement régularisée, la RDC pourrait être disqualifiée de la compétition, malgré ses résultats sportifs. Un scénario qui constituerait un coup dur pour ces athlètes et pour l'image du pays, hôte de cette troisième édition de la CAN. À quelques étapes de la finale, l'urgence est désormais financière autant que sportive.