Congo-Kinshasa: Au moins 8 morts et 17 rescapés dans un naufrage sur le lac Albert à Djugu

Une embarcation en bois transportant plusieurs dizaines de passagers et des marchandises a sombré après avoir été surprise par de violentes rafales de vent, à environ deux heures de sa destination finale, Tchomia, faisant au moins 8 morts, et plusieurs disparus.

Le drame s'est produit mercredi 18 mars sur le lac Albert, au niveau du village de Kamutasi, en territoire de Djugu, (Ituri), selon des acteurs de la société civile locale.

Un bilan encore provisoire

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Selon la coordination de la protection civile, au moins huit corps ont été repêchés, tandis que plusieurs personnes restent portées disparues. Au total, 17 rescapés ont été pris en charge dans des structures sanitaires à Angumu (Mahagi) et Linga (Djugu). D'importants biens ont également été engloutis, déplore la même source.

Des manquements graves aux règles de sécurité

Les premières conclusions pointent le non-respect du tonnage, des normes de chargement et l'absence de mesures de sécurité, notamment le port de gilets de sauvetage. Le responsable local de la protection civile, Robert Ndjalonga, appelle transporteurs et passagers à plus de vigilance, surtout en cette période de vents violents.

« Les voyageurs doivent toujours avoir l'habitude de se munir de gilets de sauvetage. Quant aux transporteurs, ils doivent veiller à l'état de leurs embarcations et éviter toute surcharge. » Le commissaire lacustre du lac Albert, actuellement en mission d'inspection, promet de faire la lumière sur les circonstances exactes du naufrage et d'annoncer des mesures pour prévenir de nouvelles tragédies.