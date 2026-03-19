Cameroun: Cour suprême du pays - Le procès des nera 10 annulé, un nouveau tournant judiciaire

Dix leaders emprisonnés depuis plus de huit ans viennent de voir leur procès pulvérisé par la plus haute instance judiciaire du pays. La Cour suprême du Cameroun a ordonné ce jeudi 19 mars 2026 un nouveau jugement en appel pour Sisiku Ayuk tabe et ses neuf codétenus, annulant intégralement la procédure précédente pour vice de forme.

Les faits : ce qui s'est joué à Yaoundé

L'information émane d'un communiqué officiel de la Vice-Présidence de la République fédérale d'Ambazonie. Selon ce texte, l'audience s'est tenue dans la matinée à Yaoundé. La décision de la Cour suprême du Cameroun est sans appel : le verdict et l'intégralité des débats de la cour d'appel sont déclarés nuls. L'affaire est renvoyée devant une nouvelle formation de la cour d'appel pour être rejugée.

Cette affaire, connue sous le nom de Nera 10, concerne des figures majeures de la crise anglophone. Sisiku Ayuk tabe était le président de l'autoproclamée République d'Ambazonie avant son arrestation en janvier 2018. Leur détention et leurs conditions de jugement sont régulièrement dénoncées par des ONG internationales comme un symbole des atteintes aux droits de l'homme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

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Pourquoi cette annulation constitue une victoire juridique

La nullité du procès prononcée par la haute juridiction constitue une reconnaissance implicite des dysfonctionnements antérieurs. Le communiqué ambazonien évoque un « miscarrage of justice », une erreur judiciaire fondamentale désormais officiellement constatée. En cassant le jugement, la Cour suprême du Cameroun valide l'idée que les droits de la défense n'ont pas été respectés lors du premier examen en appel.

L'annulation du procès des Nera 10 repose sur un mécanisme juridique précis : la cassation sans renvoi partiel. La Cour ne s'est pas contentée de corriger une peine ; elle a estimé que la forme même du jugement était viciée. Cela signifie que les preuves ou les débats ont été jugés irrecevables ou insuffisamment contradictoires, obligeant à tout reprendre depuis la phase d'appel.

Le mécanisme : comment la cassation rebat les cartes

Pour les avocats de la défense, cette décision offre une fenêtre de tir inespérée. Le renvoi devant une nouvelle chambre impose un réexamen complet du dossier. Les prévenus, bien que maintenus en détention, peuvent désormais espérer une audience où les arguments de fond, notamment sur le caractère politique des charges, pourraient être entendus. La Cour suprême du Cameroun a ainsi rouvert une brèche procédurale.

Les enjeux immédiats pour les détenus et le processus

À court terme, la situation des détenus reste inchangée. Sisiku Ayuk tabe et ses co-accusés ont été raccompagnés en prison à l'issue de l'audience. L'enjeu immédiat est la composition de la nouvelle cour d'appel et la rapidité avec laquelle elle sera mise en place. Un nouveau procès pourrait intervenir dans les six à douze prochains mois, sous la surveillance accrue des chancelleries occidentales.

Les perspectives pour la crise anglophone

À long terme, cette décision redéfinit la stratégie judiciaire autour de la crise anglophone. Elle démontre que la voie légale, bien que laborieuse, peut produire des avancées symboliques fortes. Pour la République fédérale d'Ambazonie, qui structure sa communication autour de ce combat, c'est une preuve que la communauté internationale doit maintenir la pression pour garantir un procès équitable. Les mécanismes de l'État de droit, même imparfaits, sont activés.

Une question ouverte sur l'avenir judiciaire

Peut-on réellement espérer un procès impartial pour les Nera 10 après huit ans de détention, ou cette annulation ne fait-elle que repousser une condamnation politique inévitable ?