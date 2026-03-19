Afrique: Chine-Afrique - Zéro taxe, mais pas zéro calcul

19 Mars 2026
Togonews (Lomé)

À compter du 1er mai prochain, Pékin supprimera les droits de douane sur une large gamme de produits importés en provenance de 53 pays africains, dont le Togo, rapporte Symphonie dans son édition de jeudi.

Cette mesure s'inscrit dans une stratégie à plusieurs dimensions. Sur le plan économique, la Chine cherche à sécuriser ses approvisionnements en matières premières africaines, minerais, produits agricoles, ressources énergétiques, dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis et l'Europe. En supprimant les barrières douanières, Pékin facilite et encourage les exportations africaines vers son marché de 1,4 milliard de consommateurs.

Sur le plan géopolitique, cette initiative s'inscrit dans la compétition d'influence que se livrent les grandes puissances sur le continent africain. Face à l'offensive diplomatique occidentale, notamment américaine et européenne, la Chine consolide ses relations avec ses partenaires africains par des gestes commerciaux concrets, renforçant ainsi son image de partenaire privilégié du développement africain.

Pour le Togo et les autres pays concernés, cette ouverture représente une opportunité commerciale significative, à condition d'en saisir pleinement les modalités.

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