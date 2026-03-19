Togo: Vendredi off

19 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe les employeurs et travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que l'ensemble de la population, que la journée du vendredi 20 mars 2026 est déclarée fériée, chômée et payée, indique un communiqué publié jeudi.

Cette décision intervient en raison de la célébration de la fête de fin du jeûne du Ramadan, l'Aïd El Fitr.

Un long week-end s'annonce ainsi pour l'ensemble des travailleurs togolais, musulmans ou non, conformément à la tradition républicaine qui accorde une importance particulière aux fêtes religieuses dans le respect de la diversité culturelle.

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