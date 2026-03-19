Afrique: La décision du jury d'appel de la CAN saluée par la presse internationale

Presse espagnole

Les médias espagnols ont largement commenté la décision qualifiée «d'historique» de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025, après l'examen de l'incident survenu lors de la finale.

Le quotidien Mundo Deportivo rappelle que l'incident déterminant est survenu lorsque l'équipe du Sénégal a quitté momentanément le terrain après l'attribution d'un penalty en faveur du Maroc. Selon le journal, la décision de la CAF relève d'une «application stricte du règlement».

Pour sa part, RTVE rapporte que les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse en signe de protestation contre les décisions arbitrales, avant d'être rappelés par leur capitaine. Le média public note que la CAF a appliqué strictement l'article 84 du règlement disciplinaire, qui prévoit l'élimination automatique de toute équipe abandonnant le match sans l'autorisation de l'arbitre. Il précise que la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a fondé son recours sur cette base réglementaire.

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De son côté, Eurosport.es titre sur une «décision historique rendue 58 jours après la finale», soulignant que la CAF a considéré l'attitude du Sénégal comme une «non-présentation». Le média mentionne que ce verdict établit la victoire du Maroc par forfait, sur le score officiel de 3-0.

El Mundo revient sur le contexte de la finale disputée le 18 janvier à Rabat, rappelant que les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pendant environ quinze minutes dans le temps additionnel. Le quotidien madrilène signale également que des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain au moment de la faute ayant entraîné le penalty.

Pour Estadio Deportivo, la décision de la CAF découle d'une « analyse approfondie des faits » et d'une « volonté d'affirmer la primauté du règlement ». Le journal souligne que les instances africaines ont estimé que le comportement du Sénégal constituait « une infraction grave » au code disciplinaire.

Defensa Central rapporte, par ailleurs, que le Lion de l'Atlas Brahim Díaz a appris la nouvelle à l'Etihad Stadium, au moment où il célébrait la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le média souligne que cette coïncidence a donné lieu à « une soirée mémorable » pour le milieu offensif, partagé entre la joie européenne et la reconnaissance continentale.

« Marca »

La décision adoptée par la CAF d'attribuer au Maroc le titre de la CAN est une décision qui respecte "pleinement" les dispositions en vigueur, a souligné le média sportif espagnol "Marca".

Le journal espagnol indique que les instances dirigeantes du football africain ont statué en faveur de l'appel introduit par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), à la suite du retrait des joueurs sénégalais lors de la finale.

«Dans un revirement de situation, la CAF a estimé que cet abandon du terrain constituait une infraction aux règles de la compétition », souligne Marca, estimant que cette décision est "parfaitement recevable et acceptable".

Le quotidien relève que le recours introduit par la FRMF est « parfaitement recevable et a été accepté", confortant ainsi la position de la fédération marocaine.

« RMC »

La décision du jury d'appel de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025 est une grande première pour une compétition d'un tel standing, commente RMC sport.

Cette décision est historique pour "les fans du Maroc qui vont pouvoir célébrer la fin d'un demi-siècle de disette à la CAN et ce deuxième titre continental décroché à domicile", ajoute la chaîne française qui rappelle les péripéties de la finale de cette coupe contre le Sénégal.

« Ole »

Le média sportif argentin "Ole" a qualifié « d'historique » la décision adoptée mardi par la CAF d'attribuer au Maroc le titre de la Coupe d'Afrique des Nations.

La CAF a rendu une « décision sans précédent » en annulant la victoire du Sénégal en finale de la CAN et en attribuant officiellement le titre au Maroc, ajoute le site spécialisé argentin, faisant référence au communiqué publié par la commission d'appel de la CAF.

Le site argentin rappelle que la finale de la CAN avait été marquée par une vive polémique après le retrait momentané des joueurs sénégalais du terrain.

Malgré la reprise du match décidée par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo et la victoire finale du Sénégal, la CAF a estimé que l'interruption constituait une violation du règlement.

Outre la modification du résultat, la décision comprend plusieurs mesures disciplinaires annexes, souligne le média argentin.

Cette décision, qualifiée « d'inédite », ouvre la voie à un possible recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui pourrait être saisi par la Fédération sénégalaise de football, fait observer Ole.

« NBC Sports »

La sélection marocaine de football est officiellement déclarée vainqueur de la CAN, à l'issue d'une décision "remarquable" rendue mardi par la CAF, écrit la chaîne d'information spécialisée américaine NBC Sports.

"Deux mois après la finale incroyable de la compétition continentale, le Maroc est officiellement champion d'Afrique", relève le média américain, notant que cette finale a "sombré dans le chaos" et suscité une vive polémique suite au retrait des joueurs sénégalais du terrain.

NBC Sports, qui reprend des éléments du communiqué de la Commission d'appel de la CAF annulant la victoire du Sénégal en finale, souligne que le résultat de ce match est désormais inscrit dans les annales comme une victoire par 3 buts à 0 en faveur des Lions de l'Atlas.

"Cela signifie que le Maroc est désormais officiellement champion d'Afrique pour la première fois depuis 1976", conclut la chaîne sportive américaine.

Sky Sports News

La chaîne sportive britannique Sky Sports News a qualifié, mardi soir, de «majeure» la décision du jury d'appel de la CAF d'attribuer au Maroc le titre de champion de la CAN 2025.

« C'est une décision majeure », qui vient « corriger les scènes chaotiques » qui ont marqué la finale de la CAN 2025 ayant opposé le Maroc au Sénégal, a dit la chaîne, rappelant le retrait des joueurs sénégalais du champ de jeu pendant plus de dix minutes.

«Dans une décision majeure, le Sénégal a été déclassé et le Maroc a été proclamé vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations sur le score de 3-0. Il s'agit d'une décision sans précédent », a encore dit Sky Sports News.

« The Sun »

Le quotidien britannique, The Sun, a qualifié, mardi soir, de «remarquable» la décision du jury d'appel de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025.

«Dans une décision remarquable », les instances dirigeantes du football africain ont statué en faveur de l'appel introduit par la FRMF, estimant que le retrait des joueurs sénégalais lors de la finale face au Maroc, constituait une violation des règles du jeu, a dit le quotidien britannique.

Le journal a souligné que par cette décision la CAF donne raison à la sélection marocaine.