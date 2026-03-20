Afrique: Abdoulaye Fall, président Fsf - «Le Sénégal restera debout et défendra résolument le résultat de la finale»

Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Abdoulaye Fall, a affirmé, jeudi, que le Sénégal ne renoncera pas à défendre sa victoire acquise sur le terrain lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2025, malgré la décision de la Confédération africaine de football (Caf) attribuant le trophée au Maroc sur tapis vert (3-0).

« Il n'y a pas eu de réserves après la finale. Sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre cette Coupe d'Afrique. Le Sénégal restera debout et défendra résolument le résultat que nous avons acquis sur le terrain grâce au talent de nos joueurs », a déclaré M. Fall lors d'une conférence de presse tenue à Dakar.

Le dirigeant sénégalais a toutefois assuré que la Fsf respectera les procédures en vigueur concernant la restitution du trophée. « Sur la restitution de la coupe, nous allons nous conformer aux dispositions statutaires et réglementaires de la Caf. Toute notre action sera inscrite en conformité avec ces textes », a-t-il précisé.

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Revenant sur les conséquences de cette affaire, Abdoulaye Fall a également évoqué la situation des supporters sénégalais, notamment ceux actuellement détenus au Maroc. « Nous nous tenons à leurs côtés pour leur apporter assistance et soutien, afin qu'ils puissent recouvrer la liberté dans les meilleurs délais », a-t-il indiqué. Concernant la participation des supporters sénégalais à la prochaine Coupe du monde prévue aux États-Unis, le président de la Fsf a reconnu des difficultés liées aux restrictions de visas.

« Le Sénégal fait partie des pays qui font l'objet d'une interdiction de visa à cette période. Mais, en relation avec la Fifa, nous allons essayer de trouver des solutions face à cette situation », a-t-il ajouté. La décision de la Caf de sanctionner le Sénégal par un forfait (3-0) continue de susciter de vives réactions au sein des instances sportives nationales, qui entendent poursuivre les voies de recours pour faire valoir leurs droits.