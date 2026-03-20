Ethiopie: Le NISS interpelle un ressortissant ougandais et d'autres trafiquants de drogue à l'aéroport international de Bole

Addis-Abeba — Le Service national de renseignement et de sécurité (NISS) a annoncé l'arrestation d'une ressortissante ougandaise, Stella Mukisa, ainsi que d'autres trafiquants de drogue à l'aéroport international de Bole.

Dans un communiqué rendu public ce jour, le Service national de renseignement et de sécurité (NISS) a annoncé que Stella Mukisa avait tenté de faire passer clandestinement près de 500 grammes de cocaïne.

La substance prohibée a été détectée et saisie à l'issue d'un contrôle approfondi mené par les équipes de sécurité aérienne du NISS, en collaboration avec plusieurs organismes partenaires.

D'après les informations recueillies, la suspecte effectuait un transit entre Lilongwe et Manille. L'usage de technologies de détection de pointe a permis aux agents d'identifier rapidement la drogue, entraînant l'interpellation immédiate de Stella Mukisa. L'affaire est désormais prise en charge par le service de lutte contre les stupéfiants de la Commission fédérale de la police éthiopienne.

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En parallèle, au cours d'opérations successives, les autorités ont saisi 86 kilogrammes de khat séché expédiés depuis Londres vers le Kenya via Addis-Abeba, ainsi que 17,5 kilogrammes supplémentaires en provenance de Milan à destination de Kinshasa.

Le communiqué rappelle en outre la saisie de plus de 4 kilogrammes de cocaïne intervenue plus tôt dans la semaine au même aéroport. Les autorités ont souligné que, dans un contexte où l'Éthiopie consolide sa position de hub majeur du transport aérien -- notamment en raison de l'évolution des flux liée à la situation sécuritaire au Moyen-Orient -- le Service national de renseignement et de sécurité maintient un dispositif de vigilance renforcé.

Une surveillance rigoureuse est ainsi déployée pour repérer et neutraliser les réseaux criminels cherchant à exploiter la connectivité du pays en se mêlant aux passagers ordinaires.

Le succès de ces interventions est attribué aux réformes profondes engagées au sein de la sécurité aérienne du NISS, notamment l'intégration de technologies avancées, le développement des compétences spécialisées et la mise en oeuvre de procédures opérationnelles modernisées.

Enfin, le Service national de renseignement et de sécurité a réaffirmé sa volonté de poursuivre ces efforts afin de garantir que l'aéroport international de Bole demeure un espace strictement sécurisé, hostile aux trafics illicites et aux activités criminelles transnationales.