communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement de 135 millions de dollars pour renforcer le système de santé sénégalais, améliorer la prise en charge sanitaire des femmes, des enfants et des adolescents, et assurer une protection financière aux populations vulnérables. Le programme de développement du système de santé et de protection financière du Sénégal, dénommé NAATANGUE 2030, est financé par un crédit de 100 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA), complété par des contributions à titre de don du Mécanisme de financement mondial (GFF) et du Fonds fiduciaire multi-donateurs pour la transformation et la résilience des systèmes de santé (HSTRF), à hauteur respectivement de 20 et 15 millions de dollars.

Tout au long de sa mise en oeuvre, NAATANGUE 2030 soutiendra une évolution vers un système de santé plus équitable, résilient et axé sur les résultats. Il contribuera à élargir l'accès à des soins obstétricaux et néonatals d'urgence de qualité, à renforcer le dépistage de routine et la continuité des soins pour les femmes et les enfants, tout en appuyant l'extension d'une couverture d'assurance santé efficace aux populations vulnérables. Le programme favorisera également des améliorations systémiques, notamment en matière de disponibilité des médicaments essentiels, de déploiement des agents de santé dans les zones mal desservies, de systèmes d'information et d'utilisation des données, ainsi que de préparation aux chocs sanitaires et environnementaux, grâce à des mécanismes régionaux d'alerte précoce multirisques.

« NAATANGUE 2030 reflète notre engagement commun avec le gouvernement sénégalais à préserver les populations cibles de la précarité et à garantir que chaque femme, enfant et adolescent puisse accéder à des services de santé de qualité », a déclaré Djibrilla Issa, directeur de division pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie. « Ce programme soutient la vision du Sénégal de bâtir un système de santé plus solide, plus équitable et mieux préparé à affronter les défis sanitaires à venir, tout en contribuant à l'ambition du Groupe de la Banque mondiale d'atteindre 1,5 milliard de personnes dans le monde à l'horizon 2030 avec des services de qualité en matière de santé, et de nutrition. »

L'approche de financement axée sur les résultats, soutenue par des réformes ciblées, contribuera à pérenniser les acquis de NAATANGUE 2030, en améliorant durablement la qualité des services, l'équité et la résilience.

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