Afrique Australe: L'Angola et le Botswana s'apprêtent à signer 17 accords

Luanda — L'Angola et le Botswana finalisent actuellement les négociations en vue de la signature de 17 instruments juridiques visant à renforcer leur coopération bilatérale, suite à la rencontre de jeudi entre le président de la République, João Lourenço, et son homologue tswana, Duma Boko.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la visite de 24 heures du chef d'État du Botswana, le ministre des Affaires étrangères, Téte António, a indiqué que la rencontre avait permis d'évaluer l'état actuel des relations et de définir de nouvelles perspectives pour leur renforcement.

Les discussions, qui se sont tenues au Palais présidentiel, ont duré environ une heure et demie. Les deux parties ont examiné la situation politique et sécuritaire en Afrique australe et centrale, ainsi que des questions d'intérêt international.

Selon Téte António, la visite de Duma Boko à Luanda s'inscrit dans le cadre des contacts de haut niveau en cours entre les deux pays, comprenant notamment des visites réciproques, comme celle de João Lourenço à Gaborone en 2023.

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Le ministre a rappelé que, malgré l'existence d'un Accord général de coopération signé en 2006, sa mise en oeuvre reste limitée, ce qui a conduit les deux États à accélérer la conclusion de nouveaux instruments juridiques.

« Ce paquet comprend 17 instruments juridiques déjà négociés, couvrant des domaines tels que l'agriculture, l'élevage, l'énergie, le pétrole et le gaz, ainsi que la protection réciproque des investissements », a-t-il déclaré.

D'après le ministre, les ministres des Affaires étrangères des deux pays devraient se rencontrer prochainement à Gaborone afin de finaliser les documents restants, actuellement à l'étude par les autorités tswanaises.

Ces accords devraient être signés à Luanda, à l'occasion d'une future visite d'État de Duma Boko, à l'invitation du président angolais.

Coopération en consolidation

Les relations entre l'Angola et le Botswana reposent sur des fondements historiques solides et ont connu des progrès dans plusieurs domaines, notamment les mines, l'agriculture, les télécommunications et le tourisme.

Sur le plan diplomatique, les liens entre les deux pays remontent au 18 février 1976 et n'ont cessé de se développer, soutenus par un engagement politique en faveur du renforcement de l'amitié et du développement conjoint.

Dans le domaine économique, la coopération dans le secteur du diamant joue un rôle important, l'Angola manifestant un intérêt pour l'expérience du Botswana en matière d'exploration et de taille.

En agriculture et en élevage, on peut citer notamment le transfert de technologies, les exportations de bétail et le soutien à la mise en place d'infrastructures d'insémination artificielle, visant à accroître la production nationale.

Dans le secteur des télécommunications, la coopération comprend des projets d'interconnexion par fibre optique et l'utilisation du satellite AngoSat-2, destinés à améliorer la connectivité numérique.

Les deux nations coopèrent à parts égales aux initiatives régionales au sein de la SADC et de l'Union africaine, et participent également à des projets communs dans les domaines de l'environnement, du tourisme et de l'intégration régionale.

La coopération bilatérale est considérée comme complémentaire, l'Angola se concentrant sur la diversification économique et le Botswana partageant son expérience dans les secteurs stratégiques, notamment en matière de gestion des ressources minérales.