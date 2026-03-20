Togo: Quand Gomado fait 'son Aboka' à Bè Kpota Hédzé

À Bè Kpota Hedzé (Golfe 1), l'heure est à l'action. Les opérations de libération des espaces publics engagées par la mairie se poursuivent avec fermeté, marquant une étape importante dans la volonté de transformation du cadre urbain.

Sur le terrain, mercredi, les images parlent d'elles-mêmes : installations démantelées, emprises dégagées, voies libérées.

Cette intervention s'inscrit dans une dynamique portée par le Maire Joseph Gomado, qui affiche clairement son ambition de changer durablement l'image de Bè.

Mais au-delà de l'action ponctuelle, c'est un message fort qui est lancé. Bè Kpota Hedzé devient ainsi un avertissement pour tous ceux qui occupent de manière anarchique les domaines publics et les voies de la commune.

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Désormais, la tolérance semble avoir laissé place à la rigueur.

Et si certains estiment que Gomado a « les casses dans le sang », d'autres y voient plutôt une détermination assumée à remettre de l'ordre, là où le désordre s'est longtemps installé.

Par ailleurs, un autre front reste dans toutes les têtes : celui de la plage. Initialement évoquées, les opérations sur le littoral semblent simplement reportées. Beaucoup en sont convaincus : la plage pourrait être concernée à tout moment. Ce qui se passe aujourd'hui à Bè Kpota Hedzé apparaît alors comme un prélude, une phase d'annonce avant des interventions plus larges.

Dans cette logique, la mairie a déjà programmé plusieurs actions similaires à travers la commune, avec pour objectif de « mettre au propre » différents points jugés critiques. Une démarche progressive, mais résolue, qui vise à restaurer l'ordre urbain et à améliorer le cadre de vie des populations.

Ainsi, entre fermeté et vision de modernisation, la municipalité trace sa voie. Et à Bè comme ailleurs, le message est désormais clair : l'occupation anarchique des espaces publics ne sera plus sans conséquence.