Togo: Un 'acte odieux' qui nécessite que lumière soit faite, d'après le MMLK

TOGO - DRAME À LA BRIGADE DE GENDARMERIE D'AGBATI (MORT EN DÉTENTION)

Le Mouvement Martin Luther King condamne un acte odieux, exige justice et appelle à la vigilance citoyenne via le numéro vert 1014

C'est avec une profonde indignation que le Mouvement Martin Luther King (MMLK) a appris le décès en détention de sieur Nestor Akawa à la brigade de gendarmerie d'Agbati, dans la préfecture de Haho.

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Cette information tragique, portée à la connaissance de notre organisation il y a environ deux semaines, faisait l'objet de recoupements en interne, lorsque la famille de la victime a finalement décidé de rompre le silence à travers une intervention sur une radio locale à Lomé, notamment Kanal FM, et relatée par togobreakingnews.info.

Selon les éléments recueillis, cette affaire ferait suite à un litige portant sur une somme de 700 000 FCFA, liée à un projet agricole dont le promoteur, un ressortissant étranger, se serait désengagé. Mais, de manière pour le moins controversée, une tierce personne, se réclamant agir au nom du promoteur, a fait arrêter à la hussarde la victime Nestor Akawa avec des méthodes inappropriées, sur la base d'une plainte dont la victime ignorait l'existence.

Informée quelques jours plus tard, la famille de la victime s'est mobilisée pour proposer un remboursement selon un échéancier convenable. Cependant, le plaignant présumé aurait rejeté toute tentative de règlement à l'amiable, alors même qu'il ne serait pas le véritable ayant droit des fonds réclamés.

Dès lors, une question cruciale se pose : que s'est-il réellement passé entre l'interpellation de Nestor Akawa et son décès en détention ?

D'après les témoignages rapportés par sa famille, la victime aurait subi des traitements inhumains, cruels et dégradants, infligés avec violence. Elle aurait confié à l'un de ses frères, lors d'une visite, ses craintes pour sa survie, allant jusqu'à lui demander de ne pas le laisser seul. Malheureusement, ces craintes se sont confirmées, puisque Nestor Akawa, père de 2 enfants a trouvé la mort à la gendarmerie le lendemain, aux environs de 3 heures du matin.

Face à cette situation dramatique, le Mouvement Martin Luther King :

- Condamne avec la plus grande fermeté cette perte en vie humaine dans le cadre d'une affaire à caractère civil, jugée mineure ;

- S'indigne des conditions de détention et des pratiques observées dans certaines brigades et commissariats à l'intérieur du pays, régulièrement dénoncées par les citoyens, notamment les conducteurs de motos et de taxis ;

Exige qu'une enquête rigoureuse et transparente soit diligentée, afin que toute la lumière soit faite sur ce décès assimilable à un meurtre, et que les auteurs ainsi que les éventuels commanditaires répondent de leurs actes devant la justice.

Par ailleurs, le MMLK interpelle :

Les ministres en charge de la Sécurité et de la Justice, afin que des mesures urgentes soient prises pour dessaisir définitivement les brigades et commissariats des litiges relatifs aux dettes et aux affaires foncières, sauf réquisition formelle des autorités judiciaires à travers la procédure régulière de « soit-transmis ».

Enfin, le Mouvement Martin Luther King invite les populations à faire preuve de vigilance et à signaler tout abus, violence ou dérive des forces de l'ordre en appelant le numéro vert 1014, mis à leur disposition.