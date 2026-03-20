Sénégal/Gambie: Équipe Nationale - Pape Thiaw dévoile la liste des Lions pour les matchs contre Pérou et la Gambie

Pape Thiaw a convoqué ce jeudi 26 joueurs pour les matches amicaux de l'Équipe Nationale du Sénégal contre le Pérou (28 mars) et la Gambie (31 mars), qui auront lieu respectivement au Stade de France et au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Pour la dernière liste avant le Mondial, Sadio Mané n'est pas présent, tout Cheikh Sabaly. En revanche, comme attendu, Bamba Dieng est bien là, Assane Diao aussi, comme Nobel Mendy.

Sans surprise, Pape Thiaw ne chamboule pas les choses. Avant les matches de l'Équipe Nationale du Sénégal face au Pérou et la Gambie, les 28 et 31 mars, respectivement au Stade de France (Paris) et au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, la plus grande interrogation concernait la mise à l'écart ou non de certains champions d'Afrique 2025, pour diverses raisons, dans la nouvelle liste du sélectionneur national. Ce dernier a finalement décidé de se passer de Cheikh Tidiane Sabaly, Mamadou Lamine Camara, Ousseynou Niang et Sadio Mane, blessé.

À quelques mois de la Coupe du Monde, l'ancien entraîneur de Niarry Tally a tout de même effectué quelques petites retouches mais aussi ramené un nom bien connu mais qui avait été perdu de vue dans La Tanière. En effet, Pape Thiaw a décidé de faire appel à Bamba Dieng (20 sélections, 2 buts). Excellent avec le FC Lorient depuis le début de l'année (13 buts en 18 matchs cette saison), l'attaquant de 25 ans, champion d'Afrique en 2021, fait son retour en sélection pour la première fois depuis deux ans, en mars 2024. Assane Diao, forfait lors de la CAN, est rappelé.

En défense, comme attendu, le sélectionneur national a fait appel au jeune défenseur du Rayo Vallecano, Nobel Mendy. En revanche, le défenseur du Racing Club de Lens, Malang Sarr, qui a fait part de son envie de défendre les couleurs des Lions et malgré les dernières informations quant à sa présence, n'a pas été convoqué par Pape Thiaw. Mais la grande surprise dans cette liste est la présence de Mamadou Diakhon parmi les attaquants. L'ailier du Club Bruges figure pourtant dans la liste de l'Equipe de France Espoirs. Mais son choix est porté pour le Sénégal.

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La liste des Lions

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre AC)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Ismail Jakobs (Galatasaray), Mamadou Sarr (Strasbourg), Krepin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Nobel Mendy (Rayo Vallecano)

Milieux : Idrissa Gueye (Everton), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Tottenham), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland)

Attaquants : Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Boulaye Dia (Lazio), Habib Diallo (FC Metz), Ibrahim Mbaye (PSG), Boulaye Dia (Lazio), Mamadou Diakhon (Club Bruges), Bamba Dieng (FC Lorient)