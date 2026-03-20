Ethiopie: Le pays met l'accent sur le développement des infrastructures régionales lors d'une rencontre avec le MCDF

Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a rencontré Zhongjing Wang, directeur général du Centre de coopération multilatérale pour le financement du développement, pour renforcer la coopération dans le financement des infrastructures.

Selon le ministère des Finances, les discussions ont porté sur le développement de partenariats stratégiques destinés à accélérer la construction d'infrastructures durables et à améliorer la connectivité régionale.

Lors de la rencontre, le ministre Ahmed Shide a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers la mission du MCDF et a souligné le rôle croissant de l'Éthiopie dans l'intégration régionale, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports.

Pour sa part, Zhongjing Wang a salué les efforts éthiopiens et confirmé le soutien du MCDF aux priorités nationales en matière de développement.

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Les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration dans des domaines clés tels que le renforcement des capacités pour le développement de projets, le soutien aux études de faisabilité et le partage de connaissances.

Ce partenariat devrait se traduire par des infrastructures concrètes, favorisant une croissance économique durable et consolidant l'intégration régionale.