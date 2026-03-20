Ethiopie: Le pays modernise son système éducatif en numérisant les examens et en développant l'éducation préscolaire - Vice-Premier ministre

19 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh, a annoncé des avancées significatives dans la réforme du système éducatif lors d'une consultation virtuelle réunissant présidents de régions, maires, hauts responsables de l'éducation et acteurs clés du secteur.

Deux priorités nationales ont été au centre des discussions : la transformation numérique des examens et l'expansion de l'éducation préscolaire.

Dans le cadre de la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », le vice-Premier ministre a souligné l'importance de migrer les examens nationaux, dont celui de terminale, vers une plateforme entièrement numérique afin d'assurer des évaluations sécurisées, équitables et efficaces, tout en renforçant les compétences numériques des élèves.

Le gouvernement a également réaffirmé son engagement à achever la construction et la mise en service de 1 452 écoles préscolaires standardisées dans toutes les régions et les deux administrations municipales d'ici août, garantissant un accès plus équitable à l'éducation dès le plus jeune âge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a par ailleurs abordé les besoins urgents en matériel pédagogique, avec la décision de distribuer immédiatement les manuels du primaire déjà imprimés et de finaliser, d'ici septembre, l'impression et la livraison de tous les manuels, de la maternelle à la sixième année.

Enfin, les responsables ont insisté sur le renforcement de la coordination et l'accélération de la mise en oeuvre, afin d'aligner ces efforts sur le programme national de transformation numérique.

Ces initiatives marquent une étape clé vers un système éducatif plus inclusif, résilient et tourné vers l'avenir, offrant aux jeunes Éthiopiens des perspectives solides pour leur futur.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.