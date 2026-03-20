Ethiopie: Le pays modernise son système éducatif en numérisant les examens et en développant l'éducation préscolaire - Vice-Premier ministre

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh, a annoncé des avancées significatives dans la réforme du système éducatif lors d'une consultation virtuelle réunissant présidents de régions, maires, hauts responsables de l'éducation et acteurs clés du secteur.

Deux priorités nationales ont été au centre des discussions : la transformation numérique des examens et l'expansion de l'éducation préscolaire.

Dans le cadre de la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », le vice-Premier ministre a souligné l'importance de migrer les examens nationaux, dont celui de terminale, vers une plateforme entièrement numérique afin d'assurer des évaluations sécurisées, équitables et efficaces, tout en renforçant les compétences numériques des élèves.

Le gouvernement a également réaffirmé son engagement à achever la construction et la mise en service de 1 452 écoles préscolaires standardisées dans toutes les régions et les deux administrations municipales d'ici août, garantissant un accès plus équitable à l'éducation dès le plus jeune âge.

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La réunion a par ailleurs abordé les besoins urgents en matériel pédagogique, avec la décision de distribuer immédiatement les manuels du primaire déjà imprimés et de finaliser, d'ici septembre, l'impression et la livraison de tous les manuels, de la maternelle à la sixième année.

Enfin, les responsables ont insisté sur le renforcement de la coordination et l'accélération de la mise en oeuvre, afin d'aligner ces efforts sur le programme national de transformation numérique.

Ces initiatives marquent une étape clé vers un système éducatif plus inclusif, résilient et tourné vers l'avenir, offrant aux jeunes Éthiopiens des perspectives solides pour leur futur.