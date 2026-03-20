Afrique du Nord: Korhogo - La Tribune des médias du Poro éclaire les actions de l'UNICEF et les défis persistants dans le Nord

La ville de Korhogo a accueilli, le jeudi 19 mars, la première édition de la « Tribune des médias du Poro », une initiative de l'Association des Hommes et Femmes des Médias du Poro (AHFM-Poro). Cette plateforme d'échanges, dédiée à l'information et au dialogue, a été placée sous le thème : « Les interventions de l'UNICEF dans le Nord de la Côte d'Ivoire ».

Pour cette grande première, les professionnels des médias ont échangé avec Jean-François Basse, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, invité d'honneur. Face à la presse, celui-ci a dressé un état des lieux de la situation des enfants, mettant en lumière les disparités persistantes dans les régions septentrionales, notamment dans l'« arc de vulnérabilité » allant de la Bagoué au Bounkani. Il a rappelé qu'environ 2,3 millions d'enfants restent encore hors du système scolaire au niveau national, une situation particulièrement préoccupante dans le Nord.

Dans le secteur de l'éducation, des avancées notables ont été enregistrées grâce à la construction de salles de classe, au recrutement d'enseignants, à la distribution de kits scolaires et à l'inclusion des enfants en situation de handicap. L'introduction de contenus pédagogiques digitalisés et le développement d'écoles itinérantes permettent également d'atteindre les zones les plus reculées. Le Certificat de qualification au métier (CQM) a, par ailleurs, été salué comme un levier important pour l'insertion des jeunes déscolarisés.

Sur le plan sanitaire, l'UNICEF a contribué au renforcement des plateaux techniques dans plusieurs structures du Nord, avec la mise à disposition d'équipements médicaux essentiels, notamment pour la prise en charge des mères et des nouveau-nés. Des efforts soutenus sont également déployés dans la lutte contre la malnutrition, notamment dans les régions du Tchologo et du Bounkani, à travers l'approvisionnement en intrants nutritionnels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abordant la question de la protection de l'enfant, Jean-François Basse a relevé la persistance de violences et d'exploitation, appelant à une lutte accrue contre l'impunité et à une prise en charge globale des victimes. Il a également insisté sur l'importance de l'enregistrement des naissances, malgré les progrès liés à la digitalisation et à la décentralisation des services d'état civil.

Dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, des avancées ont été enregistrées, notamment dans la lutte contre la défécation à l'air libre, avec une progression significative du nombre de sous-préfectures déclarées. Toutefois, il a appelé à une plus forte implication des communautés pour pérenniser ces acquis. Des projets de réhabilitation de systèmes hydrauliques, de forages et d'installation de mini-pompes solaires ont également été déployés pour améliorer l'accès à l'eau potable.

Enfin, le représentant de l'UNICEF a salué la solidité du cadre institutionnel ivoirien, soulignant que les actions de son organisation s'inscrivent en appui aux priorités définies par l'État.

À travers cette première édition, la Tribune des médias du Poro s'impose comme un espace stratégique de dialogue entre journalistes, institutions et partenaires au développement, au service d'une meilleure compréhension des enjeux liés au bien-être des enfants en Côte d'Ivoire.