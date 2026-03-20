Congo-Brazzaville: Disparition - Hommage académique à la Pre Yolande Berton Ofoueme

La communauté universitaire a rendu, le 19 mars à Brazzaville, un dernier hommage à la vice-présidente chargée des affaires académiques de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), la Pr Yolande Berton Ofoueme, décédée le 3 mars à Brazzaville, à l'âge de 66 ans

Née en 1960, Yolande Berton Ofoueme est la première professeure titulaire de géographie au Congo. Véritable « architecte des sciences géographiques », elle a gravi plusieurs échelons de l'excellence académique. De la géographie à la santé et l'environnement en passant par les questions relatives à la sécurité alimentaire, elle s'est forgée une posture de géographe des espaces tropicaux où elle a passé plus de 30 ans de carrière à publier des travaux dans ces domaines.

Bachelière en littérature en 1982, elle obtient sa licence en géographie en 1987, à l'UMNG, avant d'exceller en 1988 et 1989 avec le diplôme d'études supérieures en géographie rurale et aménagement de l'espace national.

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La Pre Yolande Berton Ofoueme obtiendra ensuite en 1991, à l'université de Bordeaux 3, notamment à l'Institut de géographie et d'études régionales, son diplôme d'études approfondies. Dans la même université, elle décroche sa thèse de doctorat unique sur l'approvisionnement des villes en Afrique noire, produire, vendre et consommer des légumes à Brazzaville.

Au-delà de son parcours académique, elle a occupé plusieurs fonctions stratégiques pour le développement de l'enseignement supérieur national et international, entre autres, vice-présidente de l'UMNG depuis 2021, directrice de cabinet du représentant personnel du président de la République de 2010 à 2021 ; présidente de comité au sein du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAME) où elle a oeuvré pour la promotion de l'excellence universitaire; et fondatrice de la revue "Baluki" et du laboratoire Géographie, environnement, aménagement.

Surnommée affectueusement « Maman Yoyo » par ses collaborateurs, Yolande Berton Ofoueme était réputée pour sa rigueur et son perfectionnisme, mais aussi pour sa profonde humanité. Elle a encadré plus de 32 thèses dont 28 ont déjà été soutenues avec succès. « Le Congo perd une dame de sciences, une grande, un investissement perdu », a déploré le Pr Willy Monka, lors de l'éloge funèbre.

Son dévouement a été salué par plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le titre de Chevalier dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES, la médaille de Mérite congolais. Elle venait également d'être élue membre titulaire de l'Académie nationale des sciences et techniques du Congo.

La Pre Yolande Berton Ofoueme a été décorée par décret n° 2026-93 du 18 mars 2026 à titre posthume par le président de la République au grade de Commandeur dans l'ordre du dévouement congolais pour son service rendu à la nation. Elle sera inhumée le 19 mars dans le district de Boundji, département de la Cuvette.