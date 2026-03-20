Centrafrique: La visite de Jean-Noël Barrot, symbole d'un retour sous contrainte géopolitique

Les 12 et 13 mars derniers, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a effectué une visite officielle à Bangui, en République centrafricaine (RCA), la première d'un chef de la diplomatie française depuis 2018. Entre réchauffement diplomatique, rivalité avec Moscou et enjeux sécuritaires en Afrique centrale, Bangui redevient un théâtre stratégique majeur.

Le déplacement du ministre français des Affaires étrangères a marqué une inflexion stratégique majeure après plusieurs années de rupture entre Paris et Bangui, dans un contexte de montée en puissance de la Russie et de recomposition des équilibres en Afrique centrale. Les relations entre la France et la RCA s'étaient fortement dégradées à partir de 2018, sur fond de rapprochement entre Bangui et le Kremlin, notamment via la présence du groupe Wagner ainsi que des accords sécuritaires et miniers. La visite de Jean-Noël Barrot s' est inscrite dans la relance enclenchée en 2024 après la rencontre entre Emmanuel Macron et Faustin-Archange Touadéra. Une feuille de route bilatérale avait alors été signée pour rétablir la coopération. « Cette visite marque une étape dans la normalisation complète de nos relations », a déclaré Jean-Noël Barrot, soulignant une volonté de « renforcer une coopération équilibrée ».

Sécurité et influence : la RCA au coeur du jeu stratégique

La RCA reste un espace clé de projection stratégique. Pays enclavé mais riche en ressources (Or, diamants, bois), il est aussi un maillon sécuritaire essentiel entre le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique. Paris mise désormais sur une stratégie indirecte : soutien à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine, coopération avec l'EUTM RCA et appui institutionnel. De son côté, Bangui assume une diversification de ses partenariats. Le président Touadéra, récemment en visite à Moscou, entretient une relation étroite avec Vladimir Poutine, illustrant un basculement stratégique vers un modèle multipolaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Discours croisés : souveraineté et pragmatisme

Lors des échanges avec la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Notéfé, les deux parties ont insisté sur « un partenariat fondé sur le respect mutuel, la transparence et les intérêts partagés ». Bangui adopte une posture pragmatique : tirer parti de la concurrence entre puissances. « La RCA coopère avec tous ses partenaires dans le respect de sa souveraineté », a régulièrement affirmé le pouvoir centrafricain.

Enjeux régionaux : Afrique centrale sous tension

La visite est intervenu dans un contexte régional instable : crises persistantes en République démocratique du Congo, fragilité du Tchad, tensions au Soudan. La RCA constitue un pivot sécuritaire dans cette architecture. Pour la France, l'enjeu est clair : éviter un déclassement stratégique en Afrique centrale face à la Russie. Pour Bangui, il s'agit de maximiser les gains économiques et sécuritaires issus de cette compétition.

Vers un nouvel équilibre ?

Avec 5,3 millions d'habitants et des ressources considérables, la RCA n'est plus un simple espace d'influence, mais un acteur qui arbitre entre puissances. La visite de Jean-Noël Barrot a consacré ainsi une rupture : celle d'une relation asymétrique héritée de l'histoire vers un partenariat concurrentiel, où Paris doit désormais convaincre face à Moscou. Dans cette nouvelle configuration, Bangui s'impose comme un véritable épicentre géostratégique, au coeur des rivalités contemporaines en Afrique centrale.