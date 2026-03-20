Sénégal: Serigne Omar Sarr, nouveau directeur de l'Inspection pharmaceutique, de la surveillance du marché et des vigilances à l'ARP

19 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le professeur agrégé en Chimie analytique Serigne Omar Sarr a été nommé directeur de l'inspection pharmaceutique, de la surveillance du marché et des vigilances à l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) en remplacement du docteur Moussa Diallo, a appris l'APS de source officielle.

Dans un arrêté rendu public, jeudii, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé la nomination de Serigne Omar Sarr à la tête de l'Inspection pharmaceutique, de la surveillance du marché et des vigilances à l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique.

"Serigne Omar Sarr, pharmacien, professeur agrégé en Chimie analytique et Bromatologie était directeur de l'Homologation et de la Sérialisation des médicaments et autres produits de santé", indique la même source.

Lire l'article original sur APS.

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