Sénégal: Vers un partenariat entre le Musée des civilisations noires et « Le Soleil »

Le Musée des civilisations noires (Mcn) de Dakar et la Société sénégalaise de presse et de publications (Sspp « Le Soleil ») envisagent de nouer une convention de partenariat. Celui-ci vise à promouvoir le patrimoine culturel national et à permettre au Mcn de vulgariser ses activités.

Depuis plus d'un demi-siècle, la Société sénégalaise de presse et de publications (Sspp), à travers le quotidien national « Le Soleil », archive l'histoire du Sénégal et sert de lien de dialogue entre les générations. Dans la dynamique de son rôle dans la construction des consciences des concitoyens, « l'Astre de Hann » compte accompagner le Musée des civilisations noires (Mcn) dans le cadre de la promotion de ses activités.

C'est du moins l'assurance du directeur général du « Soleil », qui a reçu hier, mercredi 18 mars, dans les locaux de l'entreprise, à Hann, son homologue du Mcn, Mouhamed Abdallah Ly. Entre « Le Soleil » et le Musée des civilisations noires, a rappelé Mouhamadou Lamine Niang, il y a une vision commune, celle de « mettre en lumière le patrimoine culturel national ».

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Ceci, pour répondre notamment au besoin de « construire notre propre narratif ». Avec ce partenariat, a souligné M. Niang, le quotidien national compte aider à vulgariser une bonne partie du programme du musée. Le directeur général du Mcn, qui, depuis sa prise de fonction en septembre 2024, oeuvre à faire de son institution une référence profondément ancrée dans les enjeux contemporains, est revenu sur un certain nombre de projets autour desquels il souhaite que ce partenariat soit axé.

Il s'agit d'abord d'un projet d'exposition sur les oeuvres de l'artiste Ousmane Sow. Celui-ci, né en 1935 à Dakar et décédé en 2016, est une figure majeure de l'art contemporain africain. Les oeuvres de ce premier artiste noir membre de l'Académie des beaux-arts proviennent, selon Mouhamed Abdallah Ly, de sa villa de Yoff.

Cette exposition du Mcn est une manière de se réapproprier les oeuvres de l'auteur de la fameuse série « Little Big Horn », laquelle représente la bataille de 1876 qui enregistra la dernière victoire de la résistance des « Sioux » et des « Cheyennes » face aux troupes du général Custer. Entre scènes de violence extrême et horreur de la guerre, « Little Big Horn » a connu un succès retentissant, notamment lors de son exposition en 1999 sur le pont des Arts à Paris, où elle a été visitée par près de trois millions de personnes.

Le sculpteur sénégalais a tenu sa première véritable exposition en 1987 au Centre culturel français. Le Musée des civilisations noires souhaite, à travers ce projet d'exposition, réhabiliter Ousmane Sow. Au menu des échanges, il a été aussi question de voir dans quelle mesure le Mcn peut « céder au Soleil » le catalogue « Civilisations africaines », dont la préface est signée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que la publication d'un article cosigné par les professeurs Souleymane Bachir Diagne et Mamadou Diouf. Enfin, l'autre point de ce partenariat concerne le Case Mag, un magazine trimestriel du Musée qui constitue une mise en lumière de ses grandes orientations ainsi qu'un rétrospectif.