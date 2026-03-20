Sénégal: Un an après son lancement - Le New deal technologique commence à germer

Le Sénégal franchit une étape décisive dans sa transformation numérique avec la mise en oeuvre du New deal technologique. Un an après son lancement, les premières réalisations témoignent d'une dynamique forte, portée par des projets structurants déjà en cours de déploiement.

Lancé il y a un an, la stratégie de transformation digitale du Sénégal dénommée le New deal technologique voit les premières retombées. Au coeur de cette transformation, le guichet unique e-Sénégal marque une avancée majeure dans la modernisation du service public. C'est ce que nous apprend un document du ministère de la Communication, des Télécommunications et du numérique. La source indique que la plateforme numérique permet désormais de centraliser l'accès aux démarches administratives, offrant aux usagers une interface simplifiée et accessible en continu.

Les premières procédures prioritaires, dont le casier judiciaire, sont en phase d'intégration, annonçant une dématérialisation progressive de milliers de services. Dans le même élan, le projet de connectivité universelle enregistre des progrès significatifs. Le déploiement de solutions satellitaires, en complément des réseaux terrestres, a permis d'amorcer la couverture des zones rurales et enclavées. Des milliers de citoyens, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, bénéficient déjà d'un accès amélioré à Internet, réduisant ainsi la fracture numérique.

Autre réalisation majeure : la mise en place d'une plateforme nationale d'interopérabilité. Ce dispositif permet aux administrations d'échanger des données de manière sécurisée, améliorant la rapidité et la qualité des services publics. Le principe du « Once Only », désormais introduit, constitue une avancée notable pour les usagers, qui ne seront plus contraints de fournir plusieurs fois les mêmes informations. La modernisation interne de l'administration se traduit également par le déploiement de Sengec, une solution de gestion électronique du courrier.

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Expérimentée dans plusieurs ministères, elle garantit une meilleure traçabilité des documents, tout en réduisant les coûts liés au traitement papier. Parallèlement, l'opérationnalisation du Startup Act marque une étape importante dans la structuration de l'écosystème entrepreneurial. Le lancement du processus de labellisation des startups et la mobilisation des acteurs publics et privés traduisent la volonté des autorités de faire du Sénégal un hub régional de l'innovation.

Les Sénégalais de la diaspora ne sont pas en reste. Le projet e-Consulat permet désormais d'envisager un accès en ligne aux services consulaires, réduisant les délais et les déplacements. Enfin, la plateforme de suivi-évaluation des projets publics renforce la gouvernance, en assurant un pilotage en temps réel des performances et des impacts. À travers ces réalisations concrètes, le New deal technologique s'impose comme un levier stratégique de transformation de l'État. En plaçant le numérique au coeur de l'action publique, le Sénégal confirme son ambition de bâtir une administration moderne, efficace et résolument tournée vers les citoyens.