Tunisie: Fictions ramadanesques - Des retrouvailles et des révélations

Alors que la plupart des fictions viennent de s'achever, voici le tour de quelques prestations qui ont fait sensation.

Comme chaque année, les feuilletons ramadanesques servent de tremplin à de nombreux nouveaux talents, confirment l'expertise de certains autres déjà établis et célèbrent le retour, après une longue absence, de quelques artistes dont les anciens rôles sont restés gravés dans la mémoire des Tuni-iens et qui ont certainement manqué à leurs admirateurs. Alors que la plupart des fictions viennent de s'achever, voici le tour de quelques prestations qui ont fait sensation.

Eya Bellegha, du ring à l'écran

La jeune Eya Bellegha, alias Yemna dans Khottifa, a sans doute impressionné le public. Un charme naturel et une prestation tellement convaincante qu'on ne sait plus si c'est le personnage qui est tellement accrochant ou l'actrice elle-même. Ancienne championne de kick boxing, les rôles impliquant fraîcheur, spontanéité et élan de jeunesse lui vont à la perfection. Elle est également à l'affiche de «When the wind comes from», un film de Amel Guellaty multi récompensé aux JCC et actuellement projeté dans les salles.

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Lamia Amri, plus vraie que nature

Dès les premières scènes du feuilleton «Khottifa», la tension dramatique a été à son comble. Lamia Amri a su transmettre la détresse de Khadija et ses malheurs avec un réalisme très saisissant. Cela fait de longues années que cette grande actrice est absente des écrans. Le public s'est réjoui de son retour et espère la retrouver bientôt dans de nouveaux rôles.

Molka Aouij, l'artiste aux talents multiples

Après avoir débuté dans le domaine musical, Molka Aouij s'affirme cette année dans un rôle principal au feuilleton «El matbaa», dont elle interprète par ailleurs le générique. Étant la fille de la diva Amina Fakhet, elle s'est construit un style qui lui est propre. Sa prestation a été largement saluée et lui a permis d'acquérir une plus grande notoriété.

Sabra Ouni, une nouvelle carrière s'annonce

Encore dans «El matbaa», Sabra Ouni a fait ses premiers pas dans un univers qui lui est parfaitement familier, mais qu'elle intègre cette année avec une nouvelle casquette. Elle est, en effet, journaliste, habituée à couvrir les tournages et à fréquenter les acteurs et le staff. Faire partie du casting est une expérience nouvelle qui semble réussie. Après ce début prometteur, d'autres rôles suivront certainement.

Abdelhamid Bouchnak, deux nouvelles expériences devant la caméra

Nous avons eu l'habitude depuis quelques années de suivre les séries très réussies réalisées par Abdelhamid Bouchnak. C'est une nouvelle facette qu'on lui découvre cette année, celle de l'acteur, avec deux personnages originaux. Il est dans «Arrière lgoddem» un malade mental en fugue de l'asile. Dans «El matbaa», il se met encore dans la peau d'un psychopathe. Le personnage de Taher qu'il campe est corrompu et imposant. Le rôle est tellement exigeant qu'il lui faut à coup sûr un acteur de grande envergure. Abdelhamid Bouchnak a brillamment dépassé toutes les attentes.

Sami Fehri reprend son rôle de réalisateur

Dans «Hedhi ekhretha», Sami Fehri a rassemblé une pléiade de stars en espérant recréer le succès de ses anciennes séries comiques. Le résultat était décevant pour certains, moyen pour d'autres. Un scénario défaillant, des choix de casting discutables. Quel que soit le diagnostic, le bilan reste mitigé.

Feriel Youssef, une classe innée

Après avoir fait carrière en Égypte, la star revient dans le rôle de Sonia dans «Accident». Ce personnage de médecin riche et élégante est en parfaite harmonie avec l'image que le public a gardé de Feriel Graja, devenue Feriel Youssef pour une plus grande reconnaissance hors frontières. Ce feuilleton annonce-t-il son retour sur le devant de la scène en Tunisie ?

Les stars d'Instagram sur le petit écran

Il est devenu courant de recruter des acteurs parmi les célébrités des réseaux sociaux, pour profiter de leur popularité et donner au projet plus de visibilité ou parce qu'ils ont un talent réel. Cette année, la série «Accident» a réuni de nombreux noms déjà connus sur Tik Tok et Instagram. Parmi eux, Nada Abid qui a fait le rôle d'une tiktokeuse. Fatma Bou Oun, forte du succès de son premier film «Start up», marque sa présence à la télé en campant Ibtissem dans la même série.

Un petit rôle qui lui ouvre certainement de grands horizons. Et, nous retrouvons pour la deuxième année de suite Oumeima Hamrouni dans «Arrière lgoddem». Comme elle a fait ses débuts sur Instagram avec des vidéos qui recréent l'ambiance des années 90, elle s'intègre parfaitement dans l'univers de Bassem Hamraoui tout en restant fidèle à son propre contenu.

Abdelkrim Bennani, un premier grand rôle

Dans la série «Hayet», il incarne le personnage de Mokhtar, un mafieux brisé par la passion. C'est la première fois que Abdelkarim Bennani endosse un rôle avec une plage d'action aussi large. La prestation est réussie dans l'ensemble et l'acteur a campé avec brio cet homme affublé de vices, mais dont le coeur bat toujours pour son amour de jeunesse.

Karim Thlibi, de la musique avant toute chose

À travers ses collaborations dans «Hayat» et «Bab Bnet», le compositeur Karim Thlibi a révolutionné les bandes originales. La musique est tellement captivante que de nombreux commentaires sous la rediffusion sur YouTube ont porté sur les compositions et les morceaux réarrangés. Ceux qui ont déjà vu le spectacle «Imagine» reconnaîtront la touche de ce musicien d'ex- ception. On en redemande pour les prochaines saisons !