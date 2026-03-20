Tunisie: Le CAB profite de la mini-trêve - Une pause bénéfique sur tous les plans

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

Le staff technique a exploité ce repos forcé pour faire tourner l'effectif.

La Presse --L'entraîneur, Chiheb Ellili, a programmé, à cette occasion, deux matches amicaux contre la JSO et l'OB, deux tests qui lui ont permis d'effectuer un turn-over de l'effectif. En effet, deux formations différentes ont vu pas moins de 20 joueurs affronter, samedi, l'équipe d'El Omrane (1-0) et, dimanche, celle des Béjaois ( 0-0). Cette pause a été bénéfique selon l'entraîneur adjoint, Fakhreddine Jaziri, qui affirme : « Il y a eu d'abord cette première du défenseur axial Hani Amamou qui s'efforce petit à petit à retrouver sa forme. Il a joué contre l'OB en amical et a montré des signes prometteurs ».

Une meilleure assise défensive

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Tout le monde espère, dans la famille cabiste, qu'il retrouvera très prochainement la compétition. Avec le solide Amamou avec les athlétiques Doukali et Bougatfa à l'axe de la défense, le CAB aura certainement une meilleure assise dans ce compartiment de jeu. Au vu de l'ambiance qui règne au sein du club, Jaziri affiche un certain optimisme quant à l'avenir du club nordiste, du moins dans ce qui reste de cette saison. Il a déclaré : « Les joueurs qui accusaient un retard sur le plan physique ont rattrapé, pour la plupart d'entre-eux, le temps perdu et se tiennent prêts à prêter main-forte à leurs coéquipiers.

Ces deux matches amicaux ont donné l'opportunité à bon nombre de joueurs d'avoir un peu plus de temps de jeu et surtout de s'adapter aux automatismes mis en place par le staff technique ». On saura si le CAB, qui aura à disputer les trois prochaines rencontres au Stade 15-Octobre contre l'ASM ( deux fois en Coupe et championnat) et l'ASS, s'il a bien exploité cette trêve d'une semaine, notamment au niveau des automatismes ou non!

 

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