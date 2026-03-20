Tunisie: Métlaoui - Quand la santé vient à la rencontre des habitants du bassin minier

Le vent du changement souffle enfin sur le bassin minier ! L'hôpital régional de Métlaoui franchit un cap historique avec la mise en service de deux blocs opératoires de dernière génération et l'arrivée de compétences médicales de pointe.

Fidèle aux engagements du Président de la République pour une santé digne et accessible dans chaque recoin du pays, cette transformation radicale met fin au calvaire des transferts médicaux épuisants. Entre équipements modernes et proximité retrouvée, Métlaoui devient le nouveau symbole d'une santé publique qui ne laisse personne au bord de la route

C'est une bouffée d'oxygène pour le bassin minier ! Entre nouveaux équipements de pointe et renforcement du staff médical, l'hôpital régional de Métlaoui fait peau neuve. Un virage stratégique qui concrétise l'engagement de l'État en faveur des régions de l'intérieur. On l'attendait, c'est désormais chose faite : le matériel médical coule à flots à Métlaoui. Après l'arrivée massive d'équipements ces derniers jours, l'hôpital régional vient de franchir une étape cruciale avec l'inauguration de deux blocs opératoires flambant neufs, entièrement équipés selon les standards internationaux.

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Le réaménagement de ces infrastructures permet désormais une prise en charge ciblée et efficace : un bloc dédié à l'orthopédie pour traiter localement les fractures et les traumatismes urgents. Un second bloc polyvalent, consacré à la chirurgie générale ainsi qu'à la gynécologie-obstétrique. Mais la grande nouveauté réside dans le renforcement du corps médical. Pour la première fois, un chirurgien spécialisé en chirurgie thoracique et pulmonaire vient de prendre ses fonctions. Une avancée majeure qui évitera aux patients de longs et pénibles transferts vers les centres hospitaliers universitaires des grandes villes.

Un élan porté par la volonté présidentielle

Ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard. Elles s'inscrivent dans la vision du Président de la République, Kaïs Saïed, qui a fait de la santé dans les régions reculées une priorité absolue. En répondant aux attentes des citoyens de Métlaoui, qui lui ont accordé leur confiance, l'exécutif prouve que les promesses de développement se transforment en actes concrets sur le terrain. L'objectif est clair : réduire les délais d'attente, désengorger les hôpitaux voisins et, surtout, garantir la dignité des patients à travers une prise en charge de proximité performante.

Et ce n'est que le début !

Le vent du changement ne s'arrête pas à Métlaoui. La ville de Redeyef s'apprête également à accueillir son service d'assistance médicale urgente (Smur). Ce nouveau maillage vient compléter le réseau déjà opérationnel à Moularès, Métlaoui, El Sened, Sidi Aïch et Gafsa-ville. Le bassin minier, longtemps en attente de modernisation, voit enfin ses structures de santé se hisser à la hauteur des besoins de sa population. Félicitations aux habitants de Métlaoui pour ces acquis, en attendant la suite des projets pour la région.