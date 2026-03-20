Tunisie Nouvelle - Justice sociale et répartition équitable des richesses

Les approches prônées dans la gestion de la chose publique au sein de la Tunisie nouvelle se distinguent par la poursuite des constantes suivies dans le sens de la consolidation des orientations sociales par l'Etat, notamment depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021 suivi de l'établissement de la Constitution en 2022 et couronné par la réélection du Président Kaïs Saïed à la magistrature suprême.

En effet, il s'agit d'une démarche réitérée à chaque sortie et à chaque activité du Chef de l'Etat dont la plus récente est l'audience accordée; il y a une semaine, à la Cheffe du gouvernement et au ministre de l'Economie et de la Planification, qui a été consacrée au suivi de la mise sur pied du projet préliminaire du Plan de développement 2026-2030. Premier point à relever, selon les termes du communiqué rendu public sur la page officielle de la présidence de la République, est celui de faire en sorte que les différents volets dudit plan émanent de la volonté des citoyens de manière à refléter fidèlement leurs attentes et leurs revendications.

Ainsi, et pour être conséquent avec le projet présidentiel, l'élaboration des divers projets de développement est appelée à naître conformément à une approche ascendante en homogénéité avec le système électoral en vigueur qui cède la place aux conseils locaux, régionaux et aux districts, le pouvoir central devant faire office d'espace chargé de synthétiser les projets issus des diverses initiatives citoyennes.

Toutefois, ceci ne veut nullement dire qu'on va négliger ou délaisser le rôle primordial de l'Etat, qui reste un et indivisible, en vue de renforcer les axes sociaux, sciemment négligés dans la passé, selon les termes mêmes du Président de la République qui met l'accent sur la nécessité de revenir à cette approche, plus précisément dans des domaines tels que l'éducation, la santé, le transport et le logement.

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D'ailleurs, et dans le même ordre d'idées, il n'a pas hésité à déplorer la situation dégradée au sein de bon nombre d'établissements et d'entreprises publics qui souffrent de plusieurs défaillances dues à la prolifération de la corruption et de la destruction systématique de leurs fondements avec des tentatives en vue de les brader à des prix dérisoires.

Autre souci à caractère social n'est autre que celui du droit au travail grâce à un emploi stable et décent en contrepartie d'un salaire conséquent d'où la confirmation par le Président Kaïs Saïed quant à la détermination de l'Etat à multipliers les efforts et les mesures dans le but de concrétiser ce droit fondamental de l'homme et constitutionnel au travail malgré la conjoncture économique difficile.

Abondant dans le même sens de l'obligation d'une justice sociale, le Président Kaïs Saïed a saisi cette occasion pour faire observer qu'il est impératif de concrétiser le principe de la répartition équitable des richesses, qui reste la finalité ultime des politiques de l'Etat, surtout que notre pays regorge d'innombrables richesses exigeant une distribution plus juste entre les citoyens et les régions.

A ce propos, le Chef de l'Etat a reconnu que les rapports et autres bulletins d'informations mettent en relief des chiffres et des statistiques positifs, mais ceux-ci n'ont de sens fiable et de crédibilité, selon lui, que s'ils sont traduits par des retombées palpables sur le vécu quotidien des citoyens, toutes catégories confondues dans les différentes régions de la Tunisie

En définitive, avec cette nouvelle intervention du Président de la République, la conviction est générale chez le peuple quant à l'entame d'un nouveau virage pris par l'Etat en vue d'améliorer les conditions de vie des Tunisiennes et Tunisiens en adéquation avec leurs attentes et avec les promesses nées de la Révolution du 17 décembre 2010.