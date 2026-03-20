Afrique: 24 pays, dont la Tunisie et l'Algérie, annonceront la date de l'Aïd al-Fitr 2026 dans les prochaines heures

Le Centre international d'astronomie a annoncé que jeudi 19 mars 2026 correspond au 29e jour du mois de Ramadan dans 24 pays, qui se préparent à observer le croissant de Chawwal pour déterminer officiellement le début de l'Aïd al-Fitr 2026.

Les pays concernés sont : Inde, Bangladesh, Pakistan, Iran, Oman, Jordanie, Syrie, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, Comores, Burkina Faso, Mozambique, Guyana, Albanie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan.

Calendrier prévisionnel de l'Aïd al-Fitr 2026 par pays

Selon les dernières mises à jour officielles relayées par le Centre international d'astronomie :

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Jeudi 19 mars 2026 : Afghanistan, Niger, Mali, Vendredi 20 mars 2026 : Maldives, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Qatar, Koweït, Liban, Palestine, Yémen, Irak, Soudan, Djibouti, Somalie, Ouganda, Nigeria, Tchad, Gambie, Guinée, Bénin, Sénégal, Cameroun

Samedi 21 mars 2026 : Singapour, Brunei, Indonésie et Malaisie

En Tunisie, Diwan al-Ifta procédera à l'observation du croissant de Chawwal après le coucher du soleil de jeudi 19 mars 2026, avant d'annoncer officiellement, par le mufti de la République, la date du premier jour de l'Aïd al-Fitr 2026. Cette annonce permet aux pays musulmans de planifier les célébrations et les prières de l'Aïd al-Fitr, en tenant compte des variations locales de l'observation lunaire.