Tunisie: Le ministère de la Santé injecte des fonds pour lutter contre la pénurie de médicaments

Le ministère de la Santé a annoncé l'adoption d'un ensemble de mesures ponctuelles visant à renforcer la trésorerie de la Pharmacie centrale tunisienne. Ces mesures comprennent l'injection de fonds directs provenant du ministère des Finances, ainsi que la régularisation des virements du Fonds national d'assurance maladie, dans le but d'accélérer le règlement des dettes accumulées envers les fournisseurs étrangers et d'améliorer l'approvisionnement en médicaments essentiels.

Cette annonce fait suite à la réponse du ministère aux questions écrites posées à l'Assemblée des représentants du peuple par la députée Hela Jaballah, concernant la pénurie de plusieurs médicaments vitaux dans les pharmacies tunisiennes, notamment ceux destinés aux patients atteints de cancer, tels que les analgésiques puissants de classe III et les dérivés de la morphine, ainsi que les médicaments destinés à la stabilisation des greffes d'organes, ce qui pose de graves risques sanitaires pour les patients.

Le ministère de la Santé a indiqué qu'une mesure structurelle avait été adoptée au chapitre 18 de la loi de finances pour l'année 2026, prévoyant l'affectation de ressources supplémentaires provenant du compte de diversification des sources de la sécurité sociale pour financer l'acquisition de médicaments spécialisés, notamment ceux liés au traitement du cancer et à la transplantation d'organes.

Le ministère a déclaré qu'il travaillait en coordination avec les ministères des Finances et des Affaires sociales pour fournir les ressources nécessaires afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en médicaments, soulignant sa volonté de renforcer la durabilité du système de santé par l'adoption de solutions structurelles garantissant le financement de la pharmacie centrale tunisienne, en tant qu'acteur essentiel de l'approvisionnement en médicaments des établissements de santé.

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Elle a annoncé l'allocation d'un budget annuel supplémentaire estimé à 15 millions de dinars au profit des structures de santé, dans le cadre du soutien à la disponibilité des médicaments essentiels et à l'amélioration de leur distribution, en particulier dans les régions où les services de santé sont sous pression.