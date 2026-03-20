Tunisie: Transtu - Des navettes spéciales pour se rendre au parc d'attractions Dahdah pendant l'Aïd al-Fitr 2026

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a annoncé, jeudi 19 mars 2026, la mise en place d'une programmation spéciale pour faciliter les déplacements des usagers vers le parc d'attractions Dahdah, situé au Lac, lors du premier et deuxième jour de l'Aïd al-Fitr.

Organisation des navettes

Depuis la gare principale "Habib Thameur" 5 bus en service, départ toutes les 30 minutes à partir de 9h00. Itinéraire : Rue Ghana → Rue Mohamed V → Rue Kheireddine Pacha → Route de la Marsa → Parc Dahdah. Le retour sera assuré sur le même trajet dès 13h00. Depuis la gare "Farhat Hached" (Place Barcelone) 2 bus par jour, de 10h00 à 22h00, départ toutes les 60 minutes. Itinéraire : Place Barcelone → Moncef Bey → Rue de la République → GP8 Route de l'Est → Parc Dahdah. Retour assuré par le même itinéraire. Depuis la gare "El Bassatine" 2 bus à partir de 11h00, suivant l'itinéraire de la ligne 514A jusqu'au parc Dahdah. Services supplémentaires pour les visiteurs Une billetterie fixe sera installée à l'abri des véhicules, en face du parc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le personnel sur place ajustera les départs et la fréquence des navettes en fonction de la demande. Cette initiative vise à faciliter l'accès au parc Dahdah et à garantir un transport fluide pour les familles et les enfants pendant les festivités de l'Aïd al-Fitr 2026.