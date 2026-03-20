Tunisie: Arrêt sur image - Bitume en ruine

Le bitume, autrefois lisse, n'est plus qu'un lointain souvenir. Il suffit de faire un tour du côté des artères parallèles à l'avenue Mohamed V. Ici, l'infrastructure semble en pleine déshérence.

Des tampons dégradés, tantôt surélevés, tantôt affaissés, tendent des pièges dangereux aux conducteurs. Face à cette menace pour les automobilistes, l'ingéniosité citoyenne se manifeste par un spectacle dérisoire, une roue plantée comme un aveu d'impuissance. Quant aux nids-de-poule, eux, ils s'installent durablement dans tout le paysage jusqu'à devenir des éléments permanents presque familiers. Cette dégradation de l'esthétique urbaine interroge violemment l'image du progrès. Devons-nous accepter que l'abandon devienne la norme sous nos cieux ? Triste réalité.