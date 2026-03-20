Tunisie: Arrêt sur image - Bitume en ruine

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Lilia Ellouze

Le bitume, autrefois lisse, n'est plus qu'un lointain souvenir. Il suffit de faire un tour du côté des artères parallèles à l'avenue Mohamed V. Ici, l'infrastructure semble en pleine déshérence.

Des tampons dégradés, tantôt surélevés, tantôt affaissés, tendent des pièges dangereux aux conducteurs. Face à cette menace pour les automobilistes, l'ingéniosité citoyenne se manifeste par un spectacle dérisoire, une roue plantée comme un aveu d'impuissance. Quant aux nids-de-poule, eux, ils s'installent durablement dans tout le paysage jusqu'à devenir des éléments permanents presque familiers. Cette dégradation de l'esthétique urbaine interroge violemment l'image du progrès. Devons-nous accepter que l'abandon devienne la norme sous nos cieux ? Triste réalité.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.