Tunisie: Hand/Tournoi international U21 de Tiby - Du sérieux

La sélection tunisienne de handball U21 prendra part au tournoi international de Tiby qui se déroulera à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 mars. La participation à ce tournoi rentre dans le cadre du programme de préparation du Sept national en prévision de la Coupe d'Afrique des nations qui se tiendra en septembre prochain à Abidjan.

Avec la présence des équipes de France, du Danemark et de Roumanie, ce tournoi est réel- lement de niveau plus que respectable. Rien de moins que des nations qui ont régné ou dominent le handball mondial. C'est en fait l'antichambre de l'équipe A et les nations qui y participent lancent dans les sphères supérieures leurs meilleurs jeunes. Des éléments qui promettent et qui constituent une réserve de valeur au sein de laquelle les techniciens de l'équipe A viennent puiser des renforts.

Ce tournoi tombe à pic. L'équipe de Tunisie, qui a des engagements sérieux à préparer, est effecti- vement à la recherche de renforts. Ceux qui sont déjà en place ne semblent pas convaincus de ce que l'on attend d'eux. L'arrivée d'une nouvelle génération serait providentielle et le nouveau staff pourra compter sur des éléments plus motivés et prêts à relever le défi de la relance.

Programme du tournoi

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Aujourd'hui

Tunisie-France

Samedi 21 mars

Tunisie-Danemark ou Roumanie