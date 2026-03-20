Sénégal: Mbao - La pêche des alevins 'ne saurait prospérer', avertit le directeur des Airs marines communautaires protégées

Mbao — Le Colonel Momar Sow, directeur des Aires marines communautaires protégées (DAMCP) a déclaré, jeudi à Mbao (banlieue de Dakar), avoir averti les communautés de pêcheurs de transformateurs que la pêche des alevins (interdite) "ne saurait prospérer".

"Je pense qu'on a eu tenu une discussion très profonde et un langage de vérité avec les communautés de pêcheurs et transformateurs que nous avons trouvées sur place. Nous avons surtout discuté avec ces communautés pour leur dire que cette pratique ne saurait prospérer", a-t-il dit.

Il s'exprimait au terme d'une réunion d'échanges et de sensibilisation avec des acteurs de la pêche et de l'Economie maritime au lendemain d'une descente de ses éléments sur ce site de débarquement de produits halieutique après avoir appris qu'une cargaison de près de 2550 sacs (environ 125 tonnes) d'alevins y ont été entreposés.

"Elles sont très conscientes de l'infraction qu'elles ont commise. C'est vrai qu'elles demandent clémence, mais je pense que c'est une pratique qui commence à perdurer", a souligné M. Sow.

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"Nous allons, au niveau du ministère de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de la Pêche et de l'Economie maritime, essayer de voir des solutions beaucoup plus durables, beaucoup plus dissuasives par rapport à cette pêche de juvéniles", a-t-il annoncé.

Plusieurs acteurs du secteur, dont des mareyeurs, des femmes transformatrices, des notables du village traditionnel de Mbao ont pris la parole pour expliquer que leur communauté dépendait de cette activité de pêche, avant de demander la "clémence" des autorités.

"Nous acceptons avoir commis cette faute, mais en vérité, nos pêcheurs et autres transformatrices et mareyeurs sont des soutiens de famille et dépendent de cette activité de pêche. Nous sollicitons la clémence des autorités", a déclaré Elimane Youssou Seck, représentant du chef du village de Mbao.

"Nous disons tous oui à l'arrêt de cette pratique de pêche des juvéniles, mais aidez-nous à trouver des solutions alternatives puisque nous sommes des soutiens de familles avec plein d'engagements à honorer", a-t-il plaidé.