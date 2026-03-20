Afrique: Thiès - Le drapeau national remis aux Lions du basket en fauteuil en partance pour la Coupe d'Afrique

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a remis officiellement, jeudi à Thiès, le drapeau national à l'équipe sénégalaise de basket en fauteuil, avant son départ pour Luanda, en Angola, où est prévue, du 23 mars au 5 avril, la Coupe d'Afrique dédiée à cette discipline paralympique, a constaté l'APS.

La cérémonie de remise du drapeau national a eu lieu au Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès.

"Aujourd'hui, il me plaît particulièrement de venir [vous remettre le] drapeau national, pour aller défendre les couleurs de notre nation en terre angolaise", a affirmé la ministre de la Jeunesse et des Sports.

Khady Diène Gaye a justifié son déplacement pour sacrifier à ce geste solennel, par un engagement dans la mise en oeuvre d'un "projet sociétal qui se veut équitable, juste et prospère". Elle a expliqué que le projet sportif du Sénégal a comme unique soubassement, la "démocratisation de l'accès au sport".

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Cela consiste, en d'autres termes a-t-elle expliqué, à faire en sorte que le sport puisse se pratiquer sur toute l'étendue du territoire national, et que chaque Sénégalais, quel que soit son âge, sa catégorie sociale et son handicap - physique ou mental - puisse accéder à la pratique sportive.

"Nous sommes convaincus, moi particulièrement en ma qualité de ministre en charge des sports, qu'à travers le sport, on peut asseoir un développement durable", a-t-elle affirmé.

Pour la ministre de la Jeunesse et des Sport, aucune frange de la société ne doit être laissée de côté, si l'on veut asseoir un développement durable. Le renforcement du capital humain s'appuie sur toutes les ressources humaines existant dans le pays, a précisé l'officielle.

"Vous faites partie de ce capital humain, vous êtes des ressources humaines de qualité et les plus hautes autorités de ce pays, comptent valablement s'appuyer sur vous pour pouvoir mettre en oeuvre l'Agenda national de transformation, afin d'asseoir un développement durable", a-t-elle fait savoir.

"C'est un grand honneur pour nous de recevoir aujourd'hui notre drapeau des mains de la plus haute autorité du sport sénégalais", a pour sa part, indiqué le président du Comité national paralympique Cheikh Ndiaye.

Il a ajouté que les actions de la ministre en charge des Sport permettent aux différents acteurs d'accomplir pleinement leurs missions de promotion et de management du sport paralympique sénégalais.

S'adressant aux basketteurs, M. Ndiaye les a appelés à prendre exemple sur les Lions du football, qui, dit-il, "ont fait vibrer les coeurs et plus particulièrement le peuple sénégalais, grâce à leur esprit d'équipe, leur combativité et leur solidarité face à l'adversité".