Afrique: 'Au nom de la lumière', la rencontre de deux générations au coeur d'une exposition

Dakar — L'exposition intitulée "au nom de la lumière", présente douze photographies deux générations, notamment les photographes Roger Da Silva (1925-2008) et Libasse Ndiaye, autour de la foi, annonce un communiqué des organisateurs transmis à l'APS.

Cette exposition dont le vernissage se tiendra vendredi au Préau de Layène à Yoff va se poursuivre jusqu'à la fête de la Tabaski. Elle présente des photographies en couleurs et en noir et blanc, pour marquer cette unicité dans la foi, existant entre ces deux générations.

La première génération datant de soixante-dix ans, met en lumière les prises du photographe Roger Da Silva, qui à l'époque, en 1954, avait posé un regard sur le Yoff Layène.

En noir et blanc, ces photographies illustrent une "communauté en prière, une foi incarnée, une identité tranquille et une harmonie immaculée". Parmi elles, l'on peut admirer l'image en noir et blanc de Seydina Mandione Lahi, délivrant un message après la prière.

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De son côté, l'artiste photographe, Libasse Ndiaye, revient sur ces "mêmes terres, même lumière et horizon, mais dans un autre temps". Ses photographies de 2026 présentent des images en couleur, notamment celle du khalife avançant avec simplicité vers les fidèles.

Un geste perpétuant, selon le sinopsis, une tradition ancienne de la confrérie Layène, celle d'aller vers la communauté, comme les faisaient ses prédécesseurs.

" (...) Entre le regard d'hier du photographe Roger Da Silva et celui d'aujourd'hui de Libasse Ndiaye, on cherche à raconter une histoire vivante, celle d'une communauté portée par la lumière, dans l'image", a déclaré, le chargé de plaidoyer et de la communication de l'exposition, Ousmane Ndoye.

Dans entretien avec l'APS en prélude de cette exposition, organisée en collaboration avec l'Institut français de Dakar, il ajoute que cette dernière met deux générations en lumière, notamment celle de Roger Da Silva, qui au nom de la lumière, a voulu raconter ce qui se passait à l'époque et le présent avec Libasse Ndiaye.

Selon lui, ces images ne traversent pas seulement le temps, mais elles montrent un instant et racontent à la fois, "une foi, une mémoire" et voient une "lumière".

L'exposition, poursuit-il, reste "unique en son genre" dans la mesure où, "une mémoire rencontre le présent, mais l'image devient une transmission où la lumière elle-même continue d'éclairer les générations actuelles et futures".

"C'est une manière d'amener les autres, au nom de la lumière, de porter le regard sur une foi, qui est restée vive et qui traverse les générations", a-t-il fait valoir.

Pour Ousmane Ndoye, l'exposition est dédiée à l'héritage spirituel et à la mémoire vivante de la communauté Layène.

"Cette exposition propose un dialogue photographique, il y est dit, entre deux générations d'artistes, réunis autour d'un même territoire, sur lequel y offre la communauté Layène. Le dialogue se fait à travers le temps", ajoute-t-il, estimant que l'exposition montre l'exemple sur la possibilité de garder une "foi ardente" des générations en générations.

Né au Bénin en 1925, Roger Da Silva découvre la photographie en 1942, lorsqu'il s'engage dans l'armée française. Il a notamment documenté les blessés de guerre et le retour des survivants de camp de concentration d'armistice en 1945. Homme de la culture multi facette, il était à la fois, photographe, acteur et danseur de claquettes.

Libasse Ndiaye est quant à lui, photographe et étudiant en master 2 en management de l'hôtellerie et du Tourisme. Photographe depuis 2006, il a en 2020, développé une photographie ancrée dans l'univers de l'image contemporaine. Formé en technique de studio chez "Lord Design", il transforme progressivement sa passion en une véritable démarche entrepreneuriale.