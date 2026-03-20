Tunisie: La restructuration industrielle, une action de longue haleine

opinion

En effet, la détermination est claire concernant la mise en pratique de la volonté présidentielle de remettre à jour bon nombre d'établissements industriels, dont notamment la Société des Ciments de Bizerte et celle d'El Fouladh, appelées à bénéficier des investissements nécessaires pour leur remise à flot en vue d'en faire le noyau d'un pôle des industries minières et des activités connexes.

Et le fait d'avoir été au centre d'une récente réunion d'un Conseil ministériel restreint (CMR), présidé par la Cheffe du gouvernement, cela prouve que la volonté de bien faire et de promouvoir la restructuration industrielle est bien réelle afin d'améliorer les performances avec des objectifs précis quant à la garantie d'un meilleur rendement et des capacités concurrentielles espérées à moyen et long termes en tant que propriétés du peuple tunisien.

D'ailleurs, abondant dans le même sens de l'approche prônée par le Président de la République, ledit CMR a tenu à souligner l'urgence de mener le plan de restructuration des deux sociétés pour les sauver dans la perspective d'assurer leur pérennité en tant que fondements solides du secteur industriel. Ainsi, la réindustrialisation est appelée à être axée sur, entre autres, la réouverture des entreprises publiques fermées, le soutien accru aux PME, la lutte contre la corruption, la souveraineté nationale, la transparence et la bonne gouvernance tout, en considérant ce secteur comme étant un puissant levier de la justice sociale.

Il ne faut pas perdre de vue, non plus, l'obligation de réhabiliter la production de phosphate qui continue de connaître des hauts et des bas avec une optimisation, une fois pour toutes, des ressources dans le bassin minier dans le but évident de relancer la dynamique en la matière, ce qui aiderait à promouvoir les opportunités d'emplois, les possibilités d'exportation avec leurs éventuelles entrées en devises, tout en assurant une réelle promotion des régions de l'intérieur du pays.

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Le démarrage de cette action est en tout cas effectif dans l'attente d'une attitude persévérante, car il s'agit d'une œuvre de longue haleine qui devrait profiter à tous les citoyens et à toutes les régions sans la moindre distinction ni exclusion.