Sénégal: «Depuis le 28 février, nous avons été la cible de 1 900 drones et missiles iraniens»

Dans cet entretien accordé au quotidien national «Le Soleil», Saeed Hamdan al Naqbi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal, est revenu sur la situation sécuritaire au sein de la fédération des Émirats arabes unis, au cœur du conflit au Moyen-Orient. Selon le diplomate, la communauté internationale devrait condamner les frappes iraniennes qu'elle considère comme «illégales» et en violation du droit international.

Pouvez-vous nous faire un point sur la situation sécuritaire dans votre pays, les Émirats arabes unis, dans cette période de crise au Moyen-Orient ?

Les Émirats arabes unis condamnent avec la plus grande fermeté les attaques brutales et injustifiées perpétrées par l'Iran à travers des missiles balistiques et des drones qui ont ciblé notre pays et plusieurs autres pays frères et amis du Golfe. Ces attaques constituent une violation flagrante de la souveraineté des États, du droit international et de la Charte des Nations unies.

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À cet égard, les Émirats arabes unis ont pris des mesures décisives et claires, notamment la fermeture de leur ambassade à Téhéran et le rappel de son ambassadeur et du personnel diplomatique basés dans la capitale iranienne. Ils ont aussi convoqué l'ambassadeur iranien aux Émirats arabes unis et une note de protestation ferme lui a été remise pour dénoncer avec la dernière énergie cette agression iranienne. Les Émirats arabes unis ne cherchent pas à être entraînés dans une quelconque escalade, mais se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté et leur sécurité nationale.

Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, votre pays subit des frappes contre des infrastructures civiles et militaires, notamment le terminal pétrolier à Fujaïrah et l'aéroport de Dubaï. Pouvons-nous avoir le bilan matériel et humain de ces attaques au sein de la fédération des Émirats arabes unis ?

Ces attaques ont coûté la vie à 7 personnes, dont 2 membres des forces armées en service, et ont fait 145 blessés souvent issus de chutes de débris lors des opérations d'interception menées par la défense aérienne émiratie. Des dégâts matériels limités ont également été constatés.

Depuis le 28 février, les Émirats arabes unis ont été la cible de 1900 drones, missiles balistiques et de croisière, dont la plupart ont été interceptés et détruits par le système de défense aérienne, qui s'est montré efficace. Le président des Émirats arabes unis (Ndlr : Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan) a fait preuve d'un leadership exceptionnel durant cette période en allant à la rencontre des blessés dans les hôpitaux et en prenant en charge tous les frais médicaux liés aux victimes des frappes iraniennes. Malgré toutes ces attaques notées ces derniers jours, la situation intérieure est stable et tous les secteurs vitaux fonctionnent à plein régime.

La situation sécuritaire aux Émirats arabes unis est stable et entièrement sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. La vie quotidienne se poursuit normalement, dans la quiétude et la sérénité. Aucune activité n'a été interrompue ou affectée par le conflit. Les Émirats arabes unis se sont imposés, au cours des dernières années, comme un hub régional et international pour le commerce international et le tourisme dans cette zone.

Quelles sont les répercussions du conflit sur le trafic aérien, le tourisme et le secteur des affaires aux Émirats ?

Dans le secteur du transport aérien, l'Autorité générale de l'aviation civile surveille en permanence la situation, en coordination avec ses partenaires locaux et internationaux, afin de garantir une reprise progressive et sûre du trafic aérien. Des opérations de rapatriement des citoyens et résidents étrangers sont toujours en cours.

Au total, 30 913 passagers ont été pris en charge dans les aéroports et les compagnies aériennes des Émirats arabes unis. Par ailleurs, 15 327 visas d'entrée temporaires ont été délivrés aux passagers dont les vols ont été affectés, leur permettant ainsi de demeurer en toute sécurité dans le pays jusqu'à la reprise du trafic. Ils ont également bénéficié du soutien logistique et de l'hébergement nécessaires.

D'après les indicateurs opérationnels, plus de 1,4 million de passagers ont transité à travers les aéroports du pays entre le 1eᣴ et le 12 mars 2026. Ce chiffre témoigne de la capacité du système aérien à maintenir la fluidité et la continuité du trafic aérien. Dans le domaine touristique, les Émirats disposent de 1260 réceptifs hôteliers et de plus de 40 000 entreprises liées à ce secteur.

Les activités touristiques se poursuivent normalement aux Émirats arabes unis et on continue d'accueillir des visiteurs sur son sol. Les hôtels, les sites touristiques et les attractions culturelles et de loisirs continuent de fournir leurs services selon les normes de sécurité et de qualité les plus strictes. La fermeture du détroit d'Ormuz provoque une hausse des prix d'hydrocarbures dans le monde.

Comment les Émirats comptent-ils travailler avec leurs partenaires pour surmonter cette crise énergétique ?

La stabilité des marchés de l'énergie et de l'économie mondiale est directement liée au maintien de la stabilité régionale et au respect de la souveraineté des États. Ces attaques iraniennes contre des navires commerciaux dans le golfe arabique et le détroit d'Ormuz constituent une menace directe pour la sécurité de la navigation maritime internationale. Elles représentent également une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Elles constituent aussi une menace directe pour la vie des marins, exposant des voies navigables vitales à de graves risques économiques et humanitaires.

L'Iran doit respecter la liberté de navigation et garantir le passage libre et sûr des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Toute tentative de fermeture ou d'obstruction de la navigation dans le détroit d'Ormuz constitue une grave menace pour la liberté de navigation et la sécurité énergétique. Le Conseil de sécurité de l'Onu a condamné l'agression iranienne contre les pays du Conseil de coopération du Golfe.

Qu'attendez-vous réellement de la communauté internationale dans cette crise au Moyen-Orient ?

Les Émirats arabes unis et les pays du Conseil de coopération du Golfe (Ccg) appellent la communauté internationale à prendre des mesures urgentes et décisives pour contrer ces attaques inacceptables et faire respecter les principes du droit international. Dans ce sens, nous saluons l'adoption par le Conseil de sécurité de l'Onu de la résolution 2817, qui condamne les attaques de missiles et de drones menées par l'Iran contre les Émirats arabes unis et les autres pays du Ccg, ainsi que la Jordanie.

L'adoption de cette résolution, coparrainée par 136 États membres de l'Onu, envoie un message clair : la communauté internationale ne tolérera aucune atteinte à la souveraineté des États ni le ciblage délibéré des civils et des infrastructures civiles et vitales. Cette résolution adresse un message clair de la part de la communauté internationale face aux attaques contre la souveraineté des États.

La résolution affirme que l'Iran porte l'entière responsabilité des dommages et pertes subis par les pays touchés du fait de ses attaques armées illégales. Elle exige que l'Iran cesse immédiatement et sans condition toutes les provocations et menaces contre les États voisins, y compris celles perpétrées par l'intermédiaire de ses relais dans la région.

La résolution affirme également le droit à la légitime défense, en réponse aux attaques iraniennes, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies. Les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement à poursuivre leur collaboration avec les Nations unies et leurs partenaires internationaux afin de promouvoir la stabilité et de prévenir toute nouvelle escalade dans la région.

On sait que Dubaï est devenue une destination privilégiée pour les hommes d'affaires et les touristes sénégalais. Quel message comptez-vous adresser à nos compatriotes qui désirent toujours se rendre ou vivre dans les Émirats arabes unis ?

Je tiens à rassurer les ressortissants sénégalais sur la situation sécuritaire aux Émirats arabes unis, qui est stable sur l'ensemble du territoire national à Abu Dhabi, Dubaï et Fujaïrah. Toutes les activités de la vie publique se déroulent dans la quiétude et la sérénité. En conséquence, les commerçants, hommes d'affaires et touristes sénégalais peuvent continuer à se rendre tranquillement aux Émirats pour faire leur business, leur commerce, leur tourisme, dans un environnement sûr, stable et agréable, comme ils ont l'habitude de le faire.