Sénégal: Grande mosquée de Touba - Les travaux de rénovation et d'embellissement officiellement lancés par le khalife

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a donné le coup d'envoi des travaux de rénovation et d'embellissement de la Grande Mosquée de Touba, ce jeudi. La cérémonie a eu lieu dans l'esplanade de ce haut lieu du mouridisme, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal.

L'ambiance était électrique ce jeudi dans l'esplanade de la Grande Mosquée de Touba. La cérémonie de pose de la première pierre des travaux de rénovation et d'embellissement a eu lieu dans ce lieu hautement symbolique, en présence de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba et de ses compagnons.Le gouvernement sénégalais était bien représenté à la cérémonie, avec notamment le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, et le ministre de l'Urbanisme, Balla Moussa Fofana. Leur présence souligne l'importance accordée à ce projet de rénovation de la Grande Mosquée de Touba.

Ce projet, visant à moderniser et à embellir l'édifice tout en préservant son caractère spirituel et historique Ce projet de rénovation revêt une importance capitale pour le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il a même déclaré avoir «l'insigne honneur de poursuivre l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba», soulignant ainsi que ces travaux s'inscrivent dans la lignée des projets du fondateur du mouridisme.

Selon Serigne Mountakha Mbacké, Cheikh Ahmadou Bamba a consacré sa vie au service d'Allah. C'est pourquoi il invite les fidèles à suivre son exemple et à poursuivre l'œuvre de leurs prédécesseurs, en restant au service du Seigneur. Un message fort qui rappelle l'importance de la spiritualité et de la dévotion dans le mouridisme.

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Serigne Mountakha Mbacké a lancé un appel vibrant aux fidèles pour qu'ils se mobilisent encore plus pour poursuivre l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Selon lui, c'est le seul moyen de bénéficier de la récompense dans ce monde et dans l'au-delà. «Vous m'avez accompagné dans ce projet phare de Cheikh Ahmadou Bamba. Mobilisons-nous davantage au service de notre guide. Nous devons avoir une seule préoccupation : le Cheikh. Il a tout fait pour nous», a-t-il déclaré, mettant en avant la dévotion et la gratitude envers le fondateur du mouridisme.