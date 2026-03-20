Sénégal: Paiement des bourses familiales - Plus de 355 000 ménages bénéficiaires dès ce 19 mars

La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) a annoncé le démarrage du paiement des bourses de sécurité familiale au titre du premier trimestre 2026. Les opérations ont débuté ce jeudi 19 mars sur l'ensemble du territoire national.

« La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale informe l'opinion qu'elle procède, au titre du premier trimestre de l'année 2026, au paiement de la bourse de sécurité familiale, à compter du jeudi 19 mars 2026 sur l'étendue du territoire national », indique le communiqué. Cette initiative s'inscrit dans la deuxième phase du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), un dispositif phare de l'État visant à soutenir les ménages les plus vulnérables.

Au total, 355 013 bénéficiaires sont concernés. Chacun recevra une allocation de 35 000 francs CFA. « Trois cent cinquante-cinq mille treize (355 013) bénéficiaires recevront chacun trente-cinq mille (35 000) francs CFA », précise le document officiel. Le paiement s'effectue par l'intermédiaire de la La Poste, sur présentation d'une pièce d'identité valide et de l'attestation d'allocataire.

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Le ciblage des ménages repose sur le Registre national unique (RNU), outil de référence pour les programmes sociaux. « Le choix des ménages bénéficiaires est fait sur la base du Registre national unique (RNU), outil institutionnel de ciblage des programmes sociaux », souligne la DGPSN, ajoutant que les données relatives aux personnes en situation de handicap sont également prises en compte. À travers cette opération, les autorités entendent renforcer la protection sociale et réduire les inégalités sociales. « Ensemble, combattons les inégalités sociales », conclut le communiqué.