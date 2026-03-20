Sénégal: Rénovation de la grande mosquée de Touba - Les travaux vont durer 14 mois

19 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Les travaux de rénovation et d'embellissement de la grande mosquée de Touba vont durer 14 mois, selon Dame Sène, directeur général d'Eiffage, l'entreprise chargée du projet.

Dame Sène a assisté à la cérémonie de la pose de la première pierre ce jeudi. À cette occasion, il est revenu en détails sur le projet. Il a expliqué que son équipe a travaillé d'arrache-pied pour produire un dossier technique solide, ce qui a convaincu le comité de pilotage de les choisir pour cette tâche.

Il n'a pas donné de détails supplémentaires, mais a confirmé que les travaux dureront bien quatorze mois. Dame Sène a tenu à rassurer le khalife général : « Nous ferons le travail dans les délais et avec la qualité requise ». Il a aussi reconnu que ce projet est un défi pour Eiffage, car c'est la première fois que l'entreprise travaille sur une grande mosquée comme celle de Touba. Il a donc promis que l'entreprise fera tout son possible pour mériter la confiance du khalife général des Mourides.

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Eiffage est déjà sur le terrain. Dame Sène a annoncé que l'entreprise s'est installée à Touba et que les travaux débuteront juste après la Korité. Selon lui, il y aura une phase de démolition, mais la priorité du khalife général sera l'extension de la mosquée.

Omar Seck, de Eiffage, a précisé les travaux à venir : il s'agit de rehausser le toit de la mosquée. Concrètement, la dalle sera démolie et les poteaux seront rehaussés. Il a aussi donné plus de détails sur le projet en expliquant que les deux minarets de 23 mètres seront rehaussés à 40 mètres. Et ce n'est pas tout, il y aura également des travaux d'extension avec un bâtiment entre les deux minarets, qui comprendra toutes les commodités, ainsi qu'un sous-sol.

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