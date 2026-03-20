Sénégal: Ces offres qui apportent du piquant à la fête

A l'approche de la Korité, les entrepreneures proposent des poulets marinés et des nokoss prêts à l'emploi. Un moyen de simplifier la cuisine aux femmes.

Fatou Diop Diène est en plein dans les préparatifs de la Korité. À quelques jours de la fête, elle fonctionne à plein régime. Il faut dire que les activités marchent plutôt bien pour la résidente des HLM Grand Yoff. « Nous avons une cinquantaine de commandes par jour », confie la fondatrice de AKD Chicken. La trentenaire propose des poulets marinés, des brochettes de poulets marinées, des pilons de poulet marinés... « Nous faisons tout ce qui est prêt à cuire avec des épices naturelles», a fait savoir l'entrepreneure. Ses tarifs varient entre 4000FCfa et 6000FCfa.

« Nous avons l'habitude des grosses commandes. Nous nous préparons en conséquence en nettoyant le maximum de poulets et marinons trois jours avant les fêtes pour livrer immédiatement après. De ce fait, le client recevra ses produits bien avant la fête, il pourra les conserver autant de temps qu'il le voudra », précise-t-elle, tout en soulignant qu'il est important d'anticiper pour une meilleure organisation. Ce fonctionnement est également le même du côté de Aïta Diop Diagne.

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Passionnée de cuisine, la jeune femme a fondé Gueun Bii (le pilon), une initiative qui propose des solutions pratiques pour faciliter la cuisine tout en valorisant les saveurs authentiques. La marque culinaire est spécialisée dans la préparation de condiments prêts à l'emploi.

« Nous proposons différents types de nokoss 100 % naturels, sans bouillon, préparés à base d'ingrédients frais et d'épices. À l'occasion de la Korité, nous mettons en avant nos nokoss naturels, composés d'ingrédients frais déjà lavés et mixés, qui permettent de réduire le temps de préparation tout en conservant le goût authentique des recettes traditionnelles. Nos pots sont proposés à 3 500 FCFA », informe-t-elle.

« À quelques jours de la Korité, nous recevons les commandes par téléphone et via les réseaux sociaux. Nous organisons ensuite la production en fonction de la demande afin de garantir la fraîcheur des produits. Elles sont conditionnées et livrées aux clients ou récupérées directement », informe l'entrepreneure. En cette période, Aïta Diop Diagne souligne que la demande augmente sensiblement, avec le but d'aider ses paires.

Faciliter la cuisine des femmes

« J'ai fondé AKD Chicken en 2019.Il est là pour simplifier la tâche aux femmes au foyer, aux salariées, ou simplement à celles qui apprécient le goût de mes marinades et de ma cuisine », a fait savoir Fatou Diop Diène. Mariée depuis 18 ans, cette dernière avoue tirer beaucoup de satisfaction en aidant les femmes dans leur quotidien. « Les retours de mes clientes me procurent une joie inestimable, qui me donne le courage et la motivation de continuer à les aider dans leur foyer », déclare-t-elle guillerette.

L'objectif est le même chez Aïta Diop Diagne. « La Korité est une fête de partage et de convivialité. Cependant, la préparation des repas peut être très exigeante. À travers Gueun Bii, notre objectif est de faciliter le travail en cuisine, faire gagner du temps aux femmes et leur permettre de profiter pleinement de la fête avec leurs proches, tout en conservant l'authenticité des plats sénégalais », estime-t-elle.

Une nouvelle donne avantageuse

« Ce sont des offres très avantageuses et cela nous simplifie la vie », révèle Bigué. La cheffe d'entreprise dans le domaine du BTP et de l'immobilier avoue souvent faire appel à ces services. Et cette année ne sera pas une exception. « J'achète fréquemment des poulets bien nettoyés et bien marinés et des mixtures d'épices nokoss », détaille-t-elle. La mère de famille confie ne pas avoir assez de temps pour faire la cuisine. « Mon quotidien est devenu plus simple, surtout en période de fêtes », révèle-t-elle.

Fatim Diop, responsable de plaidoyer dans une ONG, fait aussi appel à ces services. « Je connais ces offres depuis sept ans. Je les utilise régulièrement dans mon quotidien, mais surtout pendant les moments de fête », confie-t-elle. Et d'ajouter : « C'est un énorme gain de temps le jour de la fête. Ces produits permettent de gagner de précieuses heures, tout en gardant une cuisine naturelle et savoureuse. Je peux ainsi consacrer plus de temps à partager un moment convivial avec ma famille et mes invités ».