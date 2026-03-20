Sénégal: La liste de Pape Thiaw avec Nobel Mendy et Diakhon, mais sans Malang Sarr et Sadio Mané

Avec deux rencontres le 28 mars contre le Pérou au Stade de France et le 31 mars devant la Gambie au stade Maître Abdoulaye Wade, Pape Thiaw a décidé de changer un peu son effectif avec les premières convocations de Mamadou Diakhon et Nobel Mendy, et les retours de Bamba Dieng et Assane Diao. Sadio Mané lui est absent pour blessure.

Pape Thiaw veut mettre la concurrence en marche. Après une CAN 2025 menée d'une main de maître et un effectif XXL à disposition, le sélectionneur des Lions a décidé de donner la chance à de nouveaux joueurs. Pour ces deux rencontres amicales du mois de mars, il a décidé de faire appel à deux nouveaux.

On a d'abord Nobel Mendy, le roc défensif du Rayo Vallecano, qui honore sa première convocation à seulement 20 ans. L'autre nouveau se nomme Mamadou Diakhon, ailier percutant évoluant au Club Bruges (Belgique). Le joueur de 20 ans a marqué 2 buts et délivré 8 passes décisives cette saisons. Il présente la particularité d'être également sur le liste de l'équipe de France espoirs pour cette trêve de mars.

Bamba et Assane Diao de retour

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En attaque, plusieurs retours importants sont notés. Assane Diao, absent de la CAN 2025 pour blessure, effectue son grand retour, tout comme Bamba Dieng. En feu avec Lorient (12 buts sur ses 13 derniers matchs), l'ancien Marseillais n'avait plus été appelé depuis mars 2024. Notons l'absence de Malang Sarr, qui a pourtant clamé son envie de jouer pour le Sénégal.