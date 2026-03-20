Ile Maurice: La maladresse de Paul Bérenger

«Pena Konsey de minis vandredi, pena parski ti ena vizit deta prezidan, pena Cabinet Papers e Kabine sa vandredi-la.» Lors de sa conférence de presse tenue le mercredi 18 mars, à l'issue du Comité central du MMM, Paul Bérenger, Deputy Prime Minister (DPM), a affirmé qu'il n'y aurait ni Conseil des ministres ni Cabinet Papers ce vendredi. Il répondait alors à une question portant sur sa présence éventuelle à la réunion du Conseil des ministres. Or, cette déclaration s'est révélée inexacte.

Selon nos informations, la tenue du Conseil des ministres ainsi que la circulation des Cabinet Papers étaient déjà programmées depuis le début de la semaine. Il avait en effet été convenu que, dans le cas où la fête de l'Eid-ulFitr tomberait ce vendredi, le Conseil des ministres serait exceptionnellement reporté au samedi 21 mars. En revanche, si la fête était célébrée samedi, la réunion devait se tenir, comme à l'accoutumée, le vendredi.

Cette confusion n'a pas manqué de susciter des interrogations au sein même du gouvernement. Plusieurs ministres s'interrogent sur les raisons ayant conduit le DPM à faire une telle déclaration.