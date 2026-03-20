Ile Maurice: Les perturbations aériennes font chuter les réservations des locations de vacances

L'association des activités de location saisonnières à l'île Maurice (AALSIM), qui regroupe depuis 2018 les opérateurs du secteur de la location de vacances - représentant environ 11 000 emplois et plus de Rs 8 milliards de recettes annuelles - tire la sonnette d'alarme. À travers une enquête pulse menée le 16 mars, elle met en évidence les premières répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'industrie touristique mauricienne, via de graves perturbations du transport aérien mondial.

En toile de fond, l'annulation de 23 000 vols à l'international, affectant des hubs stratégiques majeurs comme Dubaï. Cette désorganisation du trafic aérien, combinant fermetures d'espaces aériens, retards et reprogrammations, perturbe profondément les flux de voyageurs internationaux et, par ricochet, les arrivées vers Maurice. Les premiers signaux relevés par l'AALSIM traduisent une montée rapide de l'incertitude dans le segment des locations de vacances. Près de 45 % des opérateurs interrogés signalent une hausse des annulations, tandis que 35 % font état de reports de séjour.

Dans le même temps, 25 % observent que les clients retardent leurs réservations, préférant attendre davantage de visibilité avant de s'engager. À l'inverse, les réservations de dernière minute progressent, révélant un marché devenu plus opportuniste et sensible aux aléas extérieurs.

Mais c'est surtout du côté des perspectives que l'inquiétude s'intensifie. Environ 60 % des professionnels anticipent une baisse des réservations pour les mois à venir, comparativement à la même période l'an dernier. Cette tendance laisse présager un ralentissement de la demande touristique à court terme, notamment sur la période critique d'avril à juin 2026, identifiée comme la plus exposée.

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L'impact varie selon les marchés, mais reste significatif. L'Europe, pilier du tourisme mauricien, est particulièrement touchée, avec la France en tête (50 %), suivie de l'Allemagne (30 %). Les marchés dépendant des connexions via le Moyen-Orient, notamment les pays du Golfe (40 %), subissent également les effets des perturbations dans les hubs aériens. Même des marchés traditionnellement plus stables comme le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud montrent des signes de fragilité.

Sur le plan opérationnel, les conséquences sont déjà visibles : arrivées retardées, séjours modifiés ou prolongés, et gestion plus complexe des plannings. Cette instabilité pèse directement sur la rentabilité des opérateurs, contraints d'ajuster leurs activités dans un environnement incertain. Face à cette situation, les acteurs du secteur appellent à des mesures urgentes. La diversification des compagnies aériennes et des routes, citée par 70 % des répondants, apparaît comme une priorité, de même que le renforcement des liaisons directes avec l'Europe. Une meilleure coordination entre autorités, compagnies aériennes et professionnels du tourisme est également jugée essentielle pour restaurer la confiance. Au-delà du choc conjoncturel, cette étude met en lumière une vulnérabilité structurelle : la forte dépendance de Maurice à certains corridors aériens, notamment les hubs du Moyen-Orient.

Dans un contexte géopolitique instable, la résilience du secteur touristique passera inévitablement par une stratégie de connectivité plus diversifiée et une capacité accrue à anticiper les crises globales.