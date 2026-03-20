Angola: Le Président de la République nomme huit juges conseillers à la Cour Suprême

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a procédé jeudi, à la nomination de huit juges conseillers à la Cour Suprême.

Selon le Service de Presse de la Présidence de la République, les juges suivants ont été nommés à la Cour Suprême : Armando do Amaral Gourgel, Baltazar Irineu da Costa, Cláudia Maria Fernandes Domingos, Hermenegildo Oséas Fernando Cachimbombo, José Sequeira Lopes, Júlia de Fátima Leite da Silva Ferreira, Manuel Pereira da Silva et Tânia Marisa Araújo Pereira Brás.

Cette nomination fait suite à l'approbation et à la ratification par l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature (CSMJ) du rapport final d'évaluation et d'appréciation des candidatures au concours pour le pourvoi de huit postes vacants de juges conseillers à la Cour suprême.