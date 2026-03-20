Angola: Un diplomate angolais présente ses lettres de créance au Guyana

Luanda — Le diplomate Manuel Eduardo Bravo a présenté ses lettres de créance au Président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali, mardi, afin de prendre ses fonctions d'ambassadeur d'Angola dans ce pays, avec le statut de non-résident.

Avec la présentation de ses lettres de créance, le diplomate angolais, résidant au Brésil, est désormais officiellement accrédité auprès des autorités guyanaises, un acte qui marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations diplomatiques, politiques et économiques entre l'Angola et le Guyana. Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP ce jeudi, lors de la rencontre, les deux parties ont discuté de la nécessité d'intensifier la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques, notamment l'agriculture, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables et l'environnement.

Les parties ont également réaffirmé leur intérêt commun pour le renforcement des échanges commerciaux et des investissements réciproques, compte tenu du potentiel économique des deux pays. À cette occasion, Manuel Eduardo Bravo a souligné la volonté politique de l'Angola d'approfondir ses relations avec le Guyana, sur la base d'un partenariat de partage d'expériences et de valorisation des opportunités communes pour un développement durable.

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Pour sa part, Mohamed Irfaan Ali s'est dit ouvert au renforcement des relations bilatérales et a reconnu le rôle croissant de l'Angola sur la scène régionale et internationale, ainsi que les synergies existantes entre les deux États. La République coopérative du Guyana, située sur la côte nord de l'Amérique du Sud, a connu une croissance économique remarquable ces dernières années, portée par l'exploration pétrolière offshore, un secteur qui contribue à l'expansion de son économie.

L'Angola et le Guyana s'apprêtent à célébrer en 2027 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, une étape marquante qui consolide le rapprochement entre les deux pays et ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans le cadre des relations Sud-Sud.