Angola: La vice-présidente de la République évalue la coopération académique avec une université américaine

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a évalué, ce jeudi à Luanda, les perspectives de coopération académique et institutionnelle entre l'Angola et l'Institut de technologie Rose-Hulman.

Cette évaluation a eu lieu lors d'une audience accordée au directeur de l'établissement américain, Wayne Tarrant, qui a manifesté son intérêt pour l'établissement de partenariats avec des universités angolaises, notamment dans les domaines de l'ingénierie, des sciences et des technologies. Dans une déclaration à la presse, le directeur a indiqué que cette coopération vise à renforcer la formation dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), afin d'améliorer le niveau de qualification des étudiants angolais.

Selon le responsable, le projet prévoit la création d'un campus universitaire en Angola, ainsi que le développement de cursus adaptés aux besoins du marché national. Pour sa part, le président de la Chambre de commerce États-Unis-Angola, Pedro Godinho, a déclaré que cette visite visait à établir des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur du pays, afin de permettre l'implantation d'un campus universitaire américain et d'attirer d'autres universités des États-Unis.

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Le représentant a souligné l'intérêt de l'Institut de Technologie Rose-Hulman pour une coopération avec les institutions angolaises, évoquant la possibilité d'un partenariat initial avec l'Université Agostinho Neto, en tirant parti des infrastructures existantes. « Il y a une réelle volonté. Dans un premier temps, nous pourrions compter sur des professeurs américains en Angola et, par la suite, étendre le projet », a-t-il déclaré.

Pedro Godinho a également indiqué qu'une étude du marché national était en cours afin de déterminer la dimension du futur campus, insistant sur le fait que tout partenariat devrait être de nature public-privé, impliquant des entreprises intéressées par le développement de l'enseignement supérieur dans le pays. Le représentant a justifié l'accent mis sur l'ingénierie par la nécessité de l'industrialisation de l'Angola, considérant ce secteur comme crucial pour la croissance économique.

La délégation s'est également félicitée du projet de construction d'un hôpital universitaire à l'Université Agostinho Neto, soulignant la convergence avec le domaine de la biomédecine développé par l'institution américaine. Durant leur séjour en Angola, la délégation prévoit de rencontrer le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation ainsi que d'autres institutions académiques, dans le but d'identifier des partenaires et de définir les bases d'une coopération.