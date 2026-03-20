Angola: Cabinda rend un dernier hommage aux soignants décédés dans un accident de la route

Cabinda — Des centaines de personnes ont rendu un dernier hommage, ce jeudi, à Cabinda, aux quatre soignants décédés dimanche dans un accident de la route à Cabo Ledo, dans la province d'Icolo e Bengo.

La veillée funèbre officielle s'est déroulée dans le pavillon polyvalent de l'école Barão Puna, en présence de la gouverneure de Cabinda, Suzana de Abreu, de membres du gouvernement local, des familles, des collègues et de nombreux habitants de cette province du nord de l'Angola. À cette occasion, la gouverneure a déposé une gerbe sur les urnes funéraires et a présenté ses condoléances aux familles endeuillées.

Dans le livre de condoléances, Suzana de Abreu a souligné le parcours professionnel des défunts et a déclaré que leur disparition prématurée laissait un vide immense. Lors de la cérémonie funéraire, des messages du ministère de la Santé, du gouvernement provincial de Cabinda, de l'hôpital provincial et des familles ont été lus. Tous ont salué à l'unanimité le dévouement et les réalisations de ces professionnels au service des plus nobles causes de la province et du pays.

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Quelques instants plus tard, des messes de funérailles ont été célébrées dans les paroisses Notre-Dame Reine du Monde de l'Église catholique et Nouvelle Jérusalem de l'Église évangélique d'Angola (IEA). L'inhumation ont lieu ce jeudi après-midi dans les cimetières municipaux de Cabinda et du village de Bomenlambuco, dans la municipalité de Tando Zinze.