Angola: Malanje accueille le IVe Conseil consultatif du MINTTICS

Luanda — Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) tiendra son IVe Conseil consultatif du 25 au 27 mars dans la province de Malanje.

L'objectif de l'événement est de promouvoir des décisions stratégiques visant à renforcer la transformation numérique du pays, en mettant l'accent sur l'amélioration des services aux citoyens. Selon un communiqué de presse consulté ce jeudi par l'ANGOP, cette réunion sera présidée par le ministre Mário Oliveira et permettra d'analyser l'état d'avancement des principaux programmes et projets du secteur, ainsi que d'évaluer la réalisation des objectifs définis dans le Plan national de développement (PND) 2023-2027.

Sous le thème « La transformation numérique au service du citoyen », la réunion rassemblera des représentants du gouvernement et des hauts fonctionnaires afin d'examiner des solutions répondant aux défis actuels et futurs dans les domaines des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale. Durant ces trois jours de travail, les participants discuteront de mesures à court et moyen terme visant à renforcer les politiques publiques, en mettant l'accent sur la modernisation administrative, l'inclusion numérique et l'efficacité des services publics.

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En marge du Conseil consultatif, des réunions méthodologiques spécialisées sont prévues, notamment une réunion des responsables des services de communication institutionnelle et de presse et une autre des responsables des services d'enregistrement, de modernisation administrative et des technologies de l'information, réunissant des représentants des ministères, des gouvernements provinciaux et des missions diplomatiques.

La participation de secrétaires d'État, de directeurs nationaux, de gestionnaires publics et de chefs d'institutions relevant du ministère des Sciences, des Technologies, de l'Innovation et de la Communication sociale (MINTTICS) renforcera le caractère global et stratégique de cet événement. En tant qu'organe consultatif, le Conseil devrait formuler des recommandations d'orientation pour le secteur, visant à consolider la mise en œuvre des politiques publiques et à accélérer la transformation numérique en Angola, conformément aux priorités du Plan national de développement 2023-2027.