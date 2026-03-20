Sénégal/Gambie: Matchs amicaux contre le Pérou et la Gambie - Diakhon et Mendy convoqués avec les Lions, Dieng de retour

Dakar — Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé jeudi une liste élargie de 28 joueurs marquée par le retour de Bamba Dieng et les premières convocations de Mamadou Diakhon et de Nobel Mendy, en perspective des matchs amicaux contre le Pérou et la Gambie, les 28 et 31 mars.

Sans son joueur vedette Sadio Mané, blessé, le Sénégal jouera contre le Pérou, le 28 mars à 16 h 00 GMT, au Stade de France, avant de rencontrer la Gambie trois jours plus tard, à 19 h 00 GMT, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, près de Dakar. Ces deux rencontres s'inscrivent dans la préparation de l'équipe nationale de football en perspective de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La liste retenue par le sélectionneur des Lions consacre les premières convocations de Mamadou Diakhon et de Nobel Mendy, le retour de Bamba Dieng et les absences de Mamadou Lamine Camara et d'Ilay Camara.

Diakhon, né à Strasbourg d'un père malien et d'une mère sénégalaise, est parallèlement convoqué en équipe de France espoirs par Gérald Baticle. Thiaw a ensuite misé sur la continuité, avec un groupe composé en majorité de joueurs ayant participé à la dernière Coupe d'Afrique des nations 2025. Après le Pérou et la Gambie, les Lions vont poursuivre leur préparation en jouant un dernier match amical contre les États-Unis, le 31 mai, au Bank of America Stadium de Charlotte.

Le Sénégal est logé dans le groupe I de la prochaine Coupe du monde, aux côtés de la France, de la Norvège et de l'équipe qui va se qualifier à l'issue du tournoi intercontinental devant opposer la Bolivie, le Suriname et l'Irak. Les Lions vont débuter la compétition le 16 juin à 19 h 00 GMT, au MetLife Stadium de New York, contre la France.

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La liste des joueurs convoqués :