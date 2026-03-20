Afrique: La Sénégalaise Bineta Diop parmi les lauréates de 'African Women Impact Award 2026' décerné par ARISE News

Dakar — La militante sénégalaise des droits des femmes, Bineta Diop, fondatrice et présidente de Femmes Africa Solidarité et co-organisatrice du Réseau des femmes dirigeantes africaines, a été récompensée par le prix "African Women Impact Award 2026" décerné par ARISE News, un groupe de presse nigérian.

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, ARISE News a rendu récemment hommage à 100 femmes africaines à Lagos pour célébrer "leurs réalisations dans les domaines de la gouvernance, des affaires, de la santé, de la culture et de l'impact social". Bineta Diop a dédié cette distinction "aux médiatrices de paix dans les villages, qui résolvaient les conflits communautaires bien avant que les gouvernements ne s'y intéressent", mais également "aux négociatrices dans les salles de réunion, qui ont lutté pour obtenir une place à des tables qui n'avaient jamais été conçues pour elles".

Elle a également rendu hommage, dans des propos rapportés par le communiqué, "aux mères dans les camps de déplacés, dont la résilience dépasse toute compréhension", et "aux jeunes filles qui osent rêver au-delà des limites imposées et qui méritent un monde construit à leur image". "Ce prix appartient aux femmes qui ont lutté pour que le Protocole de Maputo devienne une réalité", a-t-elle déclaré.

Le communiqué rappelle que le plaidoyer de Mme Diop "a contribué à faire avancer la mise en œuvre du Protocole de Maputo, le cadre le plus complet en Afrique pour les droits des femmes, garantissant l'égalité, la dignité, la protection contre les violences et l'autonomie en matière de santé reproductive".

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La même source souligne que Bineta Diop avait également porté la Convention de l'Union africaine pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles (AU-CEVAWG), adoptée en 2025, devenant le premier instrument juridique continental entièrement dédié à l'élimination de toutes les formes de violences contre les femmes et les filles, y compris dans l'espace numérique et dans les zones de conflit". Mme Diop a débuté son parcours dans les années 80 en tant que défenseure des droits des femmes et de l'engagement de la société civile au Sénégal.

Fondatrice et présidente de Femmes Africa solidarité (FAS) et co-organisatrice du Réseau des femmes dirigeantes africaines (AWLN), elle a consacré sa vie à promouvoir le leadership des femmes dans les domaines de la paix, de la gouvernance et du développement en Afrique. De 2014 à 2025, elle a été l'Envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, défendant la participation des femmes à la consolidation de la paix et à l'élaboration des politiques au plus haut niveau.

Mme Diop a fondé le Centre panafricain pour le genre, la paix et le développement (PAC), qui renforce les capacités des femmes et des jeunes par la formation et l'enseignement supérieur. Son engagement lui a valu de nombreuses distinctions à travers le monde, dont le Prix Félix Houphouët-Boigny 2011 pour la recherche de la paix, en récompense de ses "efforts inlassables en matière de prévention et de médiation des conflits". Elle a été élevée au grand de Doctorat honoris causa 2012 de l'Université pour la paix et a remporté le Prix suisse 2013 pour son leadership dans la promotion des droits de l'homme et du développement.

La liste des récompenses qui lui ont été décernées inclut le Prix Femme de distinction 2013 - Comité des ONG sur la condition de la femme, New York, le Prix spécial du jury de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits (2013), en reconnaissance de son rôle dans la promotion de la paix et de la réconciliation, et le Prix GIMAC 2025 des femmes pionnières de la société civile africaine.

Il y a aussi le Prix Femmes, Paix et Sécurité 2025 de la Commission de l'Union africaine, de même que le Prix Iconique de Leadership et d'Excellence de la Fondation Broad Pool of Ideas (BPI), qui lui a été attribué en reconnaissance de son travail de toute une vie pour la paix et le leadership des femmes en Afrique.