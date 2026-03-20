Sénégal: Nobel Mendy, une ascension couronnée par une première convocation avec les Lions

Dakar — Le défenseur central de 21 ans, Nobel Mendy, en pleine ascension avec le Rayo Vallecano (Espagne), a franchi une nouvelle étape de sa jeune carrière avec sa première convocation en équipe nationale du Sénégal, récompensant ses efforts et sa régularité en club.

Né à Guédiawaye, au Sénégal, Mendy débute sa formation footballistique dans son pays natal avant de rejoindre la France en 2015. Il y poursuit son apprentissage au sein de plusieurs centres de formation réputés, passant notamment par le SPN Vernon, le Pacy Ménilles RC et le FC Mantois, avant de rejoindre le Paris FC à l'été 2021. Avec le Paris FC, Mendy évolue d'abord avec l'équipe réserve en National 3, disputant 20 matchs et inscrivant 2 buts entre 2022 et 2023.

Ses performances lui ouvrent les portes du football professionnel, puisqu'il fait ses débuts en Ligue 2 le 26 décembre 2022 lors d'une victoire 1-0 contre le Pau FC. Le 1er septembre 2023, il est prêté au Betis Deportivo Balompié, l'équipe réserve du Real Betis, évoluant en Segunda Federación (quatrième division espagnole). Auteur d'une saison convaincante avec 21 apparitions, il séduit le club espagnol qui lève son option d'achat en juin 2024, l'engageant jusqu'en 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mendy intègre progressivement le groupe professionnel. Et le 6 janvier 2024, il fait ses débuts avec l'équipe première du Real Betis lors d'un match de Coupe du Roi contre le Deportivo Alavés. Il participe également à la qualification de son équipe pour la finale de la Ligue Conférence 2024-2025, disputée contre la Fiorentina, le 8 mai 2025.

Il rejoint ensuite le Rayo Vallecano sous forme de prêt en août 2025. Après des débuts marqués par un manque de condition physique et des apparitions limitées, Nobel Mendy parvient progressivement à gagner du temps de jeu. Capable d'évoluer en défense centrale comme au poste de latéral gauche, il est décrit comme un défenseur rapide et mature.

Cette progression n'a pas échappé au technicien sénégalais Pape Thiaw qui va le convoquer pour la première fois en équipe nationale du Sénégal. Le défenseur de 21 ans a toutefois écopé de deux cartons rouges depuis le début de l'année, dont le dernier il y a une semaine. Il aura l'occasion de se perfectionner au contact de joueurs expérimentés de la sélection, à l'image de Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, mais aussi son jeune coéquipier Mamadou Sarr.